Povlače se proizvodi iz dm-a i Müllera: Provjerite imate li ih kod kuće

Damir Spehar/PIXSELL

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu nekoliko prehrambenih proizvoda koji su se prodavali u trgovinama dm-a i Müllera zbog moguće prisutnosti bakterije salmonele. Potrošačima se savjetuje da provjere imaju li sporne proizvode kod kuće te da ih ne konzumiraju.

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Iz prodaje se povlače dmBio pinjoli u pakiranju od 60 grama, kao i dva proizvoda robne marke Alnatura – mješavina sjemenki za salatu od 100 grama te pinjoli od 60 grama.

Kako je objavila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), razlog opoziva je moguća prisutnost bakterije roda Salmonella spp., zbog čega navedeni proizvodi nisu u skladu s europskim propisima o sigurnosti hrane.

Koji se proizvodi povlače?

Iz dm-a se povlači proizvod dmBio pinjoli, 60 grama, s rokovima trajanja od 31. svibnja 2027. do 2. srpnja 2027. Dobavljač proizvoda je dm-drogerie markt d.o.o. Hrvatska.

Istodobno su opozvana i dva proizvoda koja su se prodavala u Mülleru:

Alnatura mješavina sjemenki za salatu, 100 grama (ekoproizvod) – EAN oznaka 4104420026766, oznaka MAN 2063738 (5), s rokovima trajanja od 31. svibnja do 2. srpnja 2027.

– EAN oznaka 4104420026766, oznaka MAN 2063738 (5), s rokovima trajanja od 31. svibnja do 2. srpnja 2027. Alnatura pinjoli, 60 grama (ekoproizvod) – EAN oznaka 4104420230538, oznaka MAN 2063305 (9), s rokovima trajanja od 3. lipnja do 13. srpnja 2027.

hapih.hr

Prema obavijesti Državnog inspektorata, proizvodi robne marke Alnatura prodavali su se od 9. listopada 2026. do objave opoziva 5. studenoga.

Proizvođač je njemačka tvrtka Alnatura GmbH, dok je dobavljač za hrvatsko tržište Müller trgovina Zagreb d.o.o.

Što trebaju učiniti potrošači?

Građanima koji su kupili navedene proizvode preporučuje se da provjere oznake i rokove trajanja na ambalaži te da ih, ako odgovaraju opozvanim proizvodima, ne konzumiraju.

Salmonela je bakterija koja može izazvati crijevnu infekciju poznatu kao salmoneloza. Najčešći simptomi uključuju proljev, povišenu tjelesnu temperaturu, bolove u trbuhu, mučninu i povraćanje.