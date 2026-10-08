HDZ: Troskot probleme oko vode koristi za političko lešinarenje

Zastupnici Mosta u srijedu su u Karlovcu kazali da su zatražili od premijera Andreju Plenkoviću i potpredsjednika Vlade Tome Medveda proglašenje izvanrednog kriznog stanja zbog problema vodoopskrbe u tom gradu. Troskot je rekao da je Most taj problem "podigao na nacionalnu razinu" i nastojao ishoditi rješenja na gradskoj i županijskoj razini, no bezuspješno.