VJEČNE KEMIKALIJE U ZDENCU
Vlasnik bunara s PFAS-om: Ako je voda onečišćena, ide do Novčice i Like
Vlasnik jednog od bunara u kojima su pronađeni PFAS spojevi upozorava da bi se, ako je voda onečišćena, podzemnim tokovima onečišćenje moglo širiti prema Novčici, a potom i dalje prema Lici.
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Mate Štimac, korisnik jednog od dva bunara u kojima je Hrvatski zavod za javno zdravstvo pronašao PFAS spojeve, rekao je Heleni Tkalčević s 24sata da je bunar smješten u naselju Lipe, oko 800 metara zračne linije od lokacije na kojoj je ilegalno odloženo oko 37.000 tona otpada.
"Bunar je bio presušio do kraja. Danas sam došao, malo prije vas, kad ono vidim da je voda tu. Te podzemne vode valjda idu tamo ispod silosa i ispod smetlišta Rakitovac. Morat ćemo zvati opet da ispitaju vodu i vide kakva je. Oni su rekli da su u toj vodi pronađene neke čestice", rekao je Štimac.
"Za vrijeme kiše potoci iz bunara idu ispod dva odlagališta i slijevaju se u Novčicu, a ona u Liku..."
Posebno ga zabrinjava situacija tijekom obilnih kiša, kada voda iz tog područja otječe prema potocima koji prolaze ispod odlagališta Rakitovac i silosa.
"Međutim, tu je veći problem ovaj bunar kada padaju velike kiše, on ovdje istječe. Ti potoci idu ispod odlagališta Rakitovac i ispod odlagališta silos. I to se sve slijeva ovdje u ovu suvaju, tako mi to zovemo, a to se ulijeva u Novčicu, Novčica u Liku i tako dalje. I sad, ako je ta voda onečišćena, to je cijeli lanac onečišćene vode", rekao je.
Štimac navodi i da su još tijekom 1980-ih stručnjaci iz Zagreba istraživali podzemne tokove na tom području te utvrdili postojanje "podzemne rijeke" koja prolazi ispod Rakitovca i silosa.
Što je utvrdio HZJZ?
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, u suradnji s HZJZ-om, od 20. kolovoza do 9. rujna proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz 43 individualna vodna objekta – 38 zdenaca, tri cisterne i dva izvora.
Analiza je pokazala da je voda u 33 objekta kemijski čista i ispravna, uz utvrđeno mikrobiološko onečišćenje. Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja pronađene su u 10 uzoraka, a iz HZJZ-a navode da se one ne mogu povezati s ilegalnim odlagalištem, već s prirodnim karakteristikama krškog područja.
PFAS spojevi pronađeni su u dva bunara neposredno uz ilegalno odlagalište i nizvodno od njega. U jednom je ukupna vrijednost PFAS-ova iznosila 0,3018 mikrograma po litri, što je iznad maksimalno dopuštene koncentracije od 0,1 mikrograma po litri. U drugom je izmjereno 0,0265 mikrograma po litri, odnosno vrijednost ispod dopuštene granice.
HZJZ: PFAS nije pronađen u bunarima na širem području Ličko-senjske županije
Iz HZJZ-a ističu da su građani tog područja priključeni na javni vodoopskrbni sustav te da se voda iz navedenih bunara ne koristi za piće. Vlasnici objekata obuhvaćenih uzorkovanjem obaviješteni su o rezultatima i dobili su upute.
HZJZ također navodi da PFAS spojevi nisu pronađeni u bunarima na širem području Ličko-senjske županije, niti na širem području Gospića. Prema njihovim navodima, lokacija dvaju bunara upućuje na lokalno onečišćenje u užem području nizvodno od ilegalnog odlagališta.
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