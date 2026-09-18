Vlasnik bunara s PFAS-om: Ako je voda onečišćena, ide do Novčice i Like

"Međutim, tu je veći problem ovaj bunar kada padaju velike kiše, on ovdje istječe. Ti potoci idu ispod odlagališta Rakitovac i ispod odlagališta silos. I to se sve slijeva ovdje u ovu suvaju, tako mi to zovemo, a to se ulijeva u Novčicu, Novčica u Liku i tako dalje. I sad, ako je ta voda onečišćena, to je cijeli lanac onečišćene vode", rekao je.