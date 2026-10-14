"Sve što smo dosad iznijeli u javnost je bila istina. Ona je bolna. Ljudi su prvo mislili da nismo normalni kad smo krenuli dolaziti na teret. Mi smo se stvarno nadali da to nije istina. To nije bilo jednostavno. Otkrivati takve stvari, izlaziti u javnost i upozoravati do koje mjere je nesigurnost ušla u Liku, Senj, zadarsko zelađe... Sad nam se najviše javljaju majke jer uviđaju što se tamo događa. Sad su svi počeli izučavati kakve posljedice mogu te otrovne kemikalije imati. Mi sada govorimo o zaštiti i budućnosti naše djece i tog lokaliteta", kaže mostovac.