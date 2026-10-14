mostovac ne odustaje
Troskot: Vladajući imaju taktiku govoriti da je sve laž, kao u pjesmi Dine Merlina
Mostovac Zvonimir Troskot bio je gost Nine Kljenak u Novom danu N1 televizije. Troskot je govorio o jučerašnjem pokušaju opoziva predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u Saboru te o otpadu u Lici.
Govoreći o jučerašnjem Plenkovićevom nastupu u Saboru, gdje je premijer izložio izvješće o radu Vlade zastupnicima, a kasnije se vrlo oštro obračunao s dijelom oporbe koji je napustio sabornicu prije njegovog izlaganja, Troskot kaže kako je Plenković "suflirao da su svi oni koji propituju i postavljaju pitanja - svinje". Plenković je, naime, predstavljajući rezultate rada Vlade u protekloj godini rekao da svakako nema smisla bacati biserje pred svinje, aludirajući na dio zastupnika koji je izašao iz sabornice.
"Ključna stvar cijelog jučerašnjeg dana, premijer je doživio fijasko u odnosu na Most. Pitanje kako misle sanirati podzemne vode, od cijanida, plastike, mikroplastike, PFAS-a, kako misle napraviti tu sanaciju... Nisu nam dali odgovor. U tom smislu ide i manipulacija vladajućih. Ministrica govori da je sve što Most govori laž. Kad je bilo pitanje o sanaciji podzemnih voda, Mažar kaže da su radili testiranje zraka u Gospiću. Ne odgovaraju na pitanja, i imaju taktiku govoriti da je sve laž, kao u pjesmi Dine Merlina", upozorava Troskot.
"Kako misle raditi sanaciju Gospića, ako nikad nisu komunicirali kako misle raditi sanaciju Rakitovca koji je u četiri puta gorem stanju...", nastavlja dalje.
"Jedini i prvi smo rekli da se ta vrsta otpada sanira tako da se u pakira u posebne bačve i stavlja duboko ispod zemlje. Zašto se to sanira u Hrvatskoj, a ne ide u Austriju i Njemačku?", pita se Troskot.
Ministrica Vučković nije odgovorila na pitanje
"Ministrica nije odgovorila na pitanje gdje su završile varaždinske bale. Inspektorat je već utvrdio da je to završilo u Diklu i lokalni ljudi su to sami otkrili. Upozoravali smo i na povezanost s g. Teufelom. Upozoravali smo i na kružni proces. Kako se onečišćivači mogu naći u samom procesu sanacije? Premijer kaže da sami objasne. Teufel odnosno Cezar treba sada objasniti kako su se našli u tom procesu. Ona se slikala uz g. Teufela", govori Troskot o ministrici zaštite okoliša Mariji Vučković. Dodaje i da su se dva aktera ove afere pojavila u HDZ-ovom izbornom spotu.
Zabrinjavajuće je i to što premijer, prema Troskotovim riječima, kaže da je to samo plastični otpad. "Problem je što se radi o kontaminiranom otpadu koji se sada spaljuje i u Našicama i u Istri. Most je spriječio da taj otpad završi u Zaprešiću", govori.
"Hrvatska je preuzela najopasniji mogući otpad, umjesto da završi u spalionicama ili zemljama trećeg svijeta. Gospić je kontaminiran, to nije rekao Most, iako smo prvi izašli s analizama, nego su to potvrdile državne institucije. Način kako se to sada banalizira je vrlo zabrinjavajući. Ljudima se javno laže, pravi ih se budalama. moramo upozoriti javnost da je izrazito opasno ovo što oni rade, sad će izlaziti u javnost i govoriti da je sve ovo laž, uključujući i institucije koje su oni birali", upozorava mostovac.
Petryjevo upozorenje
Ono što ih sigurno neće moći oprati je to da ih je Petry upozorio, a Predsjedništvo HDZ-a nije reagiralo na informacije o otpadu, rekao je Troskot pokazujući na ekranu telefona tekst kojim dokazuje svoje riječi.
Troskot se osvrnuo i na to što iz vladajućeg tabora nazivaju bukačima i sl. imenima.
"Sve što smo dosad iznijeli u javnost je bila istina. Ona je bolna. Ljudi su prvo mislili da nismo normalni kad smo krenuli dolaziti na teret. Mi smo se stvarno nadali da to nije istina. To nije bilo jednostavno. Otkrivati takve stvari, izlaziti u javnost i upozoravati do koje mjere je nesigurnost ušla u Liku, Senj, zadarsko zelađe... Sad nam se najviše javljaju majke jer uviđaju što se tamo događa. Sad su svi počeli izučavati kakve posljedice mogu te otrovne kemikalije imati. Mi sada govorimo o zaštiti i budućnosti naše djece i tog lokaliteta", kaže mostovac.
"Opasnost od dugoročne izloženosti tim kemikalijama može se pokazati za dan, za nekoliko godina ili nikada, ovisi o tome kako je strukturirana čija DNA. Majke mole da reagiraju jer nema sanacije, ne govori se istina o tome što se događa na terenu i stanovnici se osjećaju ostavljeni od sviju", kaže Troskot.
Politička poruka
Gotovo svi oporbeni zastupnici izašli su jučer iz sabornice prije nego što je Andrej Plenković krenuo s izvješćem o radu Vlade. U sabornici su ostali zastupnici Mosta, Nino Raspudić i Ivica Baksa.
Zašto nisu izašli iz sabornice? "Zato što poštujemo instituciju Hrvatskog sabora", odgovara Troskot. Ipak, zastupnici mosta, usprkos tome što nisu napustili sabornicu, nisu propustili priliku da premijeru pokažu svoj stav.
"Mi smo okrenuli leđa što je jaka politička poruka. Nikome nismo htjeli oduzeti dostojanstvo, čak ni premijeru u odnosu na njegovo izlaganje. Što napraviti da ostanete u domeni parlamentarizma, a imate najveći bioteroristički čin nakon Domovinskog rata? Imate progon Ličana jer ova diletantska sanacija i prekirivanje otpada nisu nikakvo rješenje", kaže Troskot.
Voda iz Karlovca
U studio je donio i fotografiju na kojoj je navodno prikazana voda u Karlovcu. Istu fotografiju pokazao je i jučer u Saboru. Kaže da je stanovnicma u tom kraju uništen život, a da se na isti način manipulira i s Likom. "U Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije tvrde da je ova voda ispravna", zaključuje.
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