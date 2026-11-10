Plenković o smrti pacijenta na Jankomiru, prozvao oporbu: Nevjerojatna demonstracija dvostrukih standarda!

"Nemam nikakvih dilema da je riječ o ubojstvu, a s druge strane sva ova politika koju nam lijeva oporba nastoji plasirati s pitanjima recimo vezanim za Vinogradsku bolnicu, istu temu, ali puno goru i strašniju - ja sam predsjednik Vlade i o tome ništa nisam znao do jučer i to je po mom dubokom uvjerenju nevjerojatno. Ministarstvo zdravstva je informacije dobilo ovaj vikend, nije mi jasno zašto ravnateljica ništa o tome ne zna do petka. Piranje što je s Upravnim vijećem i gradonačelnikom Zagreba. Ponašanje lijeve oporbe, mislim na SDP i Možemo, pokazuje ne da nisu samo pokazali dozu sućuti, nego su imali cijeli plan bavljenja sa zdravstvom na potpuno važnim, ali ne toliko važnim stvarima - srednjim rukovodećim pozicijama u nekom KBC-u. Da je ovo slučaj s bolnicom u državnom vlasništvu, ne mogu ni zamisliti kakve bi bile reakcije oporbe, koja o ovome tri tjedna šuti i praktički zataškava cijeli slučaj, što bi oni od nas očekivali, kakvo bi ozračje bilo. Nevjerojatna demonstracija dvostrukih standarda, to postoji puno vremena i to hrvatski građani moraju prepoznati."