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Plenković o smrti pacijenta na Jankomiru, prozvao oporbu: Nevjerojatna demonstracija dvostrukih standarda!
U Saboru je održano aktualno prijepodne na kojem su saborski zastupnici postavljali pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i članovima Vlade, a nakon čega je premijer Andrej Plenković dao izjavu za medije.
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"Bilo je očekivano, teme su bili očekivane, u fokusu su bile teme vezane za zdravstvo i gospodarenje otpadnom", rekao je premijer Andrej Plenković i izrazio sućut zbog smrti pacijenta u bolnici Sveti Ivan.
"Nemam nikakvih dilema da je riječ o ubojstvu"
"Nemam nikakvih dilema da je riječ o ubojstvu, a s druge strane sva ova politika koju nam lijeva oporba nastoji plasirati s pitanjima recimo vezanim za Vinogradsku bolnicu, istu temu, ali puno goru i strašniju - ja sam predsjednik Vlade i o tome ništa nisam znao do jučer i to je po mom dubokom uvjerenju nevjerojatno. Ministarstvo zdravstva je informacije dobilo ovaj vikend, nije mi jasno zašto ravnateljica ništa o tome ne zna do petka. Piranje što je s Upravnim vijećem i gradonačelnikom Zagreba. Ponašanje lijeve oporbe, mislim na SDP i Možemo, pokazuje ne da nisu samo pokazali dozu sućuti, nego su imali cijeli plan bavljenja sa zdravstvom na potpuno važnim, ali ne toliko važnim stvarima - srednjim rukovodećim pozicijama u nekom KBC-u. Da je ovo slučaj s bolnicom u državnom vlasništvu, ne mogu ni zamisliti kakve bi bile reakcije oporbe, koja o ovome tri tjedna šuti i praktički zataškava cijeli slučaj, što bi oni od nas očekivali, kakvo bi ozračje bilo. Nevjerojatna demonstracija dvostrukih standarda, to postoji puno vremena i to hrvatski građani moraju prepoznati."
"Zdravstvene ugroze nema"
Osvrnuo se i na gospodarenje otpadnom i slučaj Gospić:
"Cijela ta priča imala je za cilj da se stvori lažno ozračje - da je voda zatrovana, zemlja, da zrak nije dobar, ispitivanja govore da je zrak kvalitetan kao i na Zavižanu, da je voda ispravna za piće, da je zemlja ispravna. Ovakva negativna kampanja je bila besprizorna kampanja oporba koja je njima trebala politički donijeti bod, a naštetiti ekonomski Ličanima. Država je reagirala onako kako treba, DORH će voditi postupak i ljudi će odgovarati za ono što su učinili. Krenuo je proces sanacije, vreće su riješene bez negativnog utjecaja na zdravlje stanovnika Koromačnog. Donesena je odluka o odabiru za sanaciju rasutog opasnog otpada, prekrivena je lokacija u potpunosti. Zdravstvene ugroze nema."
Ponovno je pitao novinarku je li vidjela snimku postupanja prema pacijentu u bolnici Sveti Ivan i rekao da će komentirati priopćenje HUBOL-a kada pogleda snimku.
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