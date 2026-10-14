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UHIĆEN U PULI

Ukrajinac osumnjičen za sabotažu Sjevernog toka traži azil u Hrvatskoj. Odvjetnik otkrio zašto

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N1 Info
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14. lis. 2026. 20:58
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20.08.2026, Pula - Volodymyr Zhuravlov Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL

Odvjetnik Ivan Gržić otkrio je da je Volodimir Žuravljov, Ukrajinac uhićen u Hrvatskoj zbog sumnje na sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok, zatražio međunarodnu zaštitu jer strahuje da u Njemačkoj ne bi imao pošteno suđenje.

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Ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov, uhićen u Puli zbog sumnje na sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok, zatražio je međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj dok se čeka odluka o njegovu izručenju Njemačkoj.

U Hamburgu je počelo suđenje Ukrajincu osumnjičenom za napad na plinovode Sjeverni tok, a slučaj bi mogao utjecati na odnose Ukrajine i Njemačke.

U međuvremenu se u postupku našla i Hrvatska. U Puli je u kolovozu, na temelju europskog uhidbenog naloga, uhićen Volodimir Žuravljov, za kojeg se sumnja da je bio dio ronilačke skupine povezane sa sabotažom. Odluka Visokog kaznenog suda o žalbi na njegovo izručenje Njemačkoj još se čeka.

Zatražio međunarodnu zaštitu

Ivan Gržić, jedan od odvjetnika uhićenog Ukrajinca, za RTL Danas otkrio je da je njegov branjenik zatražio međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj jer strahuje da u Njemačkoj ne bi imao pošteno suđenje.

"Naš je branjenik unatrag par dana zatražio međunarodnu zaštitu u RH. Proces je takav da to sad ide na preispitivanje MUP-u. Prvo Hrvatska mora utvrditi uopće svoju nadležnost za postupanje po njegovom zahtjevu", objasnio je Gržić.

Ako Hrvatska utvrdi da je nadležna za postupanje po zahtjevu, slijedi ispitivanje Žuravljova i prikupljanje potrebne dokumentacije.

"Ako RH utvrdi da je nadležan, onda će se ispitati našeg branjenika, zatražiti da se dostavi odgovarajuća dokumentacija i pristupit će provođenju tog postupka", dodao je odvjetnik.

Dva odvojena postupka

Gržić je istaknuo da se postupak koji je počeo u Njemačkoj razlikuje od onoga koji bi se vodio protiv njegova branjenika, jer su obuhvaćeni različitim optužnicama.

"Po mojim saznanjima vodila se jedna istraga, međutim, suđenje koje danas počinje u Njemačkoj nije isto kao suđenje koje bi se provodilo protiv našeg branjenika, s obzirom na to da su njih dva obuhvaćeni s dvije različite optužnice", rekao je.

Dodao je da se u slučaju Žuravljova radi o drugoj osobi i drukčijem činjeničnom okviru, zbog čega bi se mogla razlikovati i obrana u njemačkom postupku.

"U našem slučaju radi se o potpuno drugoj osobi, drugi je činjenični supstrat, i mislim da je drugačija obrana podložna za njegovu obranu u njemačkom postupku, iako ne bih htio ulaziti u detalje jer će se time baviti njemački odvjetnici", zaključio je Gržić.

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Teme
ivan gržić sabotaža sjevernog toka sjeverni tok 2 volodimir žuravljov

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