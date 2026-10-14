UHIĆEN U PULI
Ukrajinac osumnjičen za sabotažu Sjevernog toka traži azil u Hrvatskoj. Odvjetnik otkrio zašto
Odvjetnik Ivan Gržić otkrio je da je Volodimir Žuravljov, Ukrajinac uhićen u Hrvatskoj zbog sumnje na sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok, zatražio međunarodnu zaštitu jer strahuje da u Njemačkoj ne bi imao pošteno suđenje.
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Ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov, uhićen u Puli zbog sumnje na sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok, zatražio je međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj dok se čeka odluka o njegovu izručenju Njemačkoj.
U Hamburgu je počelo suđenje Ukrajincu osumnjičenom za napad na plinovode Sjeverni tok, a slučaj bi mogao utjecati na odnose Ukrajine i Njemačke.
U međuvremenu se u postupku našla i Hrvatska. U Puli je u kolovozu, na temelju europskog uhidbenog naloga, uhićen Volodimir Žuravljov, za kojeg se sumnja da je bio dio ronilačke skupine povezane sa sabotažom. Odluka Visokog kaznenog suda o žalbi na njegovo izručenje Njemačkoj još se čeka.
Zatražio međunarodnu zaštitu
Ivan Gržić, jedan od odvjetnika uhićenog Ukrajinca, za RTL Danas otkrio je da je njegov branjenik zatražio međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj jer strahuje da u Njemačkoj ne bi imao pošteno suđenje.
"Naš je branjenik unatrag par dana zatražio međunarodnu zaštitu u RH. Proces je takav da to sad ide na preispitivanje MUP-u. Prvo Hrvatska mora utvrditi uopće svoju nadležnost za postupanje po njegovom zahtjevu", objasnio je Gržić.
Ako Hrvatska utvrdi da je nadležna za postupanje po zahtjevu, slijedi ispitivanje Žuravljova i prikupljanje potrebne dokumentacije.
"Ako RH utvrdi da je nadležan, onda će se ispitati našeg branjenika, zatražiti da se dostavi odgovarajuća dokumentacija i pristupit će provođenju tog postupka", dodao je odvjetnik.
Dva odvojena postupka
Gržić je istaknuo da se postupak koji je počeo u Njemačkoj razlikuje od onoga koji bi se vodio protiv njegova branjenika, jer su obuhvaćeni različitim optužnicama.
"Po mojim saznanjima vodila se jedna istraga, međutim, suđenje koje danas počinje u Njemačkoj nije isto kao suđenje koje bi se provodilo protiv našeg branjenika, s obzirom na to da su njih dva obuhvaćeni s dvije različite optužnice", rekao je.
Dodao je da se u slučaju Žuravljova radi o drugoj osobi i drukčijem činjeničnom okviru, zbog čega bi se mogla razlikovati i obrana u njemačkom postupku.
"U našem slučaju radi se o potpuno drugoj osobi, drugi je činjenični supstrat, i mislim da je drugačija obrana podložna za njegovu obranu u njemačkom postupku, iako ne bih htio ulaziti u detalje jer će se time baviti njemački odvjetnici", zaključio je Gržić.
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