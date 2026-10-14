Ukrajinac osumnjičen za sabotažu Sjevernog toka traži azil u Hrvatskoj. Odvjetnik otkrio zašto

U međuvremenu se u postupku našla i Hrvatska. U Puli je u kolovozu, na temelju europskog uhidbenog naloga, uhićen Volodimir Žuravljov, za kojeg se sumnja da je bio dio ronilačke skupine povezane sa sabotažom. Odluka Visokog kaznenog suda o žalbi na njegovo izručenje Njemačkoj još se čeka.