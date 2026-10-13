U Alpama se širi golema pukotina, prijeti urušavanje 400.000 kubika stijena

„Ondje vrlo detaljno učimo kakve nam signale planina šalje i koliko unaprijed. Često je riječ samo o danima ili satima. Takvi će sustavi biti iznimno važni u visokim planinskim područjima jer će se ondje stvari dramatično promijeniti, izvan svega što poznajemo iz dosadašnjeg iskustva”, rekao je Krautblatter za Njemački alpski savez.