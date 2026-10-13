RASPADA SE planina Hochvogel
U Alpama se širi golema pukotina, prijeti urušavanje 400.000 kubika stijena
Na planini Hochvogel, na granici Njemačke i Austrije, znanstvenici upozoravaju na mogućnost velikog odrona jer se pukotina na vrhu sve više širi, a niz padinu moglo bi se srušiti i do 400.000 kubičnih metara stijena.
Oko 2000 kubičnih metara stijena odlomilo se s Hochvogela u lipnju, a istraživači sada upozoravaju na mogućnost još većeg urušavanja. Prema njihovim procjenama, odron bi mogao zahvatiti između 250.000 i 400.000 kubičnih metara stijenskog materijala, piše Euronews.
Pukotina na vrhu planine postoji još od 19. stoljeća, no s vremenom se znatno proširila. Prema starijim zapisima, nekoć je bila široka otprilike koliko i ljudska ramena, dok se danas proteže nekoliko metara.
Znanstvenici stanje na planini prate već 12 godina. U početku su teren obilazili povremeno, a od 2018. koriste trajno postavljene senzore i mjerne uređaje. U istraživanju im pomaže i dron opremljen laserskim skenerom.
Mjerenja provedena u proljeće pokazala su pomicanje stijena do pet milimetara tjedno. Riječ je o vrlo brzom pomicanju u geološkom smislu, s obzirom na to da se Alpe u prosjeku pomiču oko 1,8 milimetara godišnje. Podaci sustava ranog upozoravanja zato su potaknuli istraživače na uzbunu.
Više od 30 senzora prati stanje planine
Hochvogel je visok 2592 metra i nalazi se na granici Njemačke i austrijske pokrajine Tirol, u području Allgäuskih Alpa. Planina je već neko vrijeme zatvorena za penjače koji joj pristupaju s austrijske strane, dok je uspon iz Njemačke i dalje dopušten.
Početkom listopada vrh je ponovno obišla ekipa predvođena Michaelom Krautblatterom, profesorom geologije na Tehničkom sveučilištu u Münchenu, kako bi provjerila stanje terena i mjernih instrumenata.
Na planini je postavljeno više od 30 senzora koji bilježe pomake s preciznošću do milimetra. Prema podacima sveučilišta iz 2024. godine, glavna pukotina široka je do šest metara, duga oko 35 metara i duboka približno 60 metara.
"Vrlo detaljno učimo kakve nam signale planina šalje"
Posebnu pozornost znanstvenici posvećuju novoj pukotini na jugozapadnom grebenu, gdje su zabilježeni najveći pomaci. Nazvali su je „Pukotina 6”.
Slični sustavi ranog upozoravanja, prema Krautblatteru, trenutačno se koriste još samo na dvije lokacije – u klancima Partnach i Höllental.
„Ondje vrlo detaljno učimo kakve nam signale planina šalje i koliko unaprijed. Često je riječ samo o danima ili satima. Takvi će sustavi biti iznimno važni u visokim planinskim područjima jer će se ondje stvari dramatično promijeniti, izvan svega što poznajemo iz dosadašnjeg iskustva”, rekao je Krautblatter za Njemački alpski savez.
Istraživači podatke sa senzora dobivaju u svojim uredima nekoliko puta na sat. Krautblatter se nada da će takva tehnologija omogućiti očuvanje pristupa Alpama, uz pravodobno zatvaranje opasnih područja prije nego što dođe do nesreće.
Ekstremno vrijeme može ubrzati odron
Znanstvenici smatraju da bi Hochvogel mogao dosegnuti kritičnu točku te da bi se velika količina stijenskog materijala mogla odlomiti u bilo kojem trenutku.
Na sve intenzivnije pomicanje stijena, prema njihovim procjenama, djelomično utječu i ekstremni vremenski uvjeti.
„Na Hochvogelu jasno možemo vidjeti utjecaj obilnih oborina, odnosno intenzivnih kiša, grmljavinskih oluja i otapanja snijega”, rekao je Johannes Leinauer iz istraživačkog tima Tehničkog sveučilišta u Münchenu za njemački javni radio Deutschlandfunk.
Dodao je da grmljavinske oluje zbog klimatskih promjena postaju sve češće i intenzivnije, što može utjecati na učestalost odrona i brzinu kojom do njih dolazi.
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