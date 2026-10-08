Oleksandr Levčenko
Bivši veleposlanik u Zagrebu bjesnio zbog uhićenog Ukrajinca: "Sad ću ja vama pokazati kako izgleda ratni zločin"
Odvjetnik uhićenog Ukrajinca istaknuo je kako se njegov klijent oslonio na odluku poljskog suda, koji je ranije odbio izručenje, smatrajući da je pravno stanje već riješeno.
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"Ne predstavljam ukrajinsku državu, ali predstavljam ukrajinsko društvo i kažem vam da tu nešto ne štima", poručio je s današnje konferencije za novinare u hotelu Esplanade u Zagrebu Oleksandr Levčenko, bivši ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj (od 2010. do 2017.), prenosi Večernji list.
Govorio je o slučaju Vladimira Žuravljova, Ukrajinca ljetos uhićenog u Puli koji čeka izručenje Njemačkoj pod sumnjom da je kao ronilac bio dio skupine Ukrajinaca koji su u rujnu 2022. uništili rusko-njemački plinovod Sjeverni tok. Županijski sud u Puli odobrio je izručenje na temelju europskog uhidbenog naloga koji Žuravljova traži zbog kaznenog djela ratnog zločina i sada traje žalbeni postupak pred Visokim kaznenim sudom.
"A tko je ubijen ili stradao fizički, ako je to ratni zločin? Nitko. A koji je brod možda nastradao u prolazu? Nijedan. Pokazat ću vam kako izgleda ratni zločin", rekao je Levčenko i prikazao fotografije ruskih napada na Kijev, Kramatorsk i drugdje.
"Mi vidimo da su tu nekakve čudne stvari. U isto vrijeme dok se ovdje uhićenog tereti za ratni zločin, dolazi savezni kancelar i daje nam 1,3 milijardi eura daljnje pomoći", rekao je Oleksandr Levčenko, referirajući se na nedavni posjet Friedricha Merza Kijevu.
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