Bivši veleposlanik u Zagrebu bjesnio zbog uhićenog Ukrajinca: "Sad ću ja vama pokazati kako izgleda ratni zločin"

Govorio je o slučaju Vladimira Žuravljova, Ukrajinca ljetos uhićenog u Puli koji čeka izručenje Njemačkoj pod sumnjom da je kao ronilac bio dio skupine Ukrajinaca koji su u rujnu 2022. uništili rusko-njemački plinovod Sjeverni tok. Županijski sud u Puli odobrio je izručenje na temelju europskog uhidbenog naloga koji Žuravljova traži zbog kaznenog djela ratnog zločina i sada traje žalbeni postupak pred Visokim kaznenim sudom.