Traži ga Njemačka, odlučuje Hrvatska: Kako funkcionira europski uhidbeni nalog?

Profesor kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Aleksandar Maršavelski objašnjava da se načelo "ne bis in idem", odnosno zabrana dvostrukog suđenja za isto djelo, primjenjuje ako je osoba već pravomoćno osuđena ili oslobođena, odnosno ako je postupak pravomoćno završen na način koji onemogućuje novi kazneni progon.