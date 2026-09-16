OPTUŽEN ZA RATNI ZLOČIN
Njemačka traži izručenje Ukrajinca uhićenog u Puli. Brani ga Pavasović Visković: "To je izuzetna rijetkost..."
Županijski sud u Puli trebao bi odlučiti o izručenju ukrajinskog državljanina Njemačkoj Vladimira Žuravljova, koji je ondje optužen za ratni zločin.
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Tim smo povodom je DW-ov Igor Lasić razgovarao s odvjetnikom Ukrajinca Ljubom Pavasovićem Viskovićem. On je kazao da je Njemačka u međuvremenu izdala novi uhidbeni nalog, a ne proširila raniji.
Prema njegovim riječima, novi nalog odnosi se na drugo pravno označeno djelo, zbog čega je sudsko vijeće cijelom predmetu moralo pristupiti ispočetka.
Obrana će se, kazao je, pokušati osloniti na pristup koji je primijenjen u Poljskoj, gdje je sud ranije odbio izručenje Žuravljova Njemačkoj. Ipak, hrvatsko pravosuđe nije vezano odlukom poljskog suda.
"Bitno je da se sad naglasak stavlja na ratni zločin", rekao je Pavasović Visković, istaknuvši da se pritom polazi od toga da se pretpostavljena sabotaža dogodila u kontekstu sukoba Ukrajine i Rusije te da se Ukrajinu smatra odgovornom za sabotažu.
'Politika će na ovo sve budno paziti'
Odvjetnik je pojasnio i da se u ovom slučaju ne može primijeniti načelo "ne bis in idem", odnosno zabrana ponovnog suđenja za isto djelo, jer u Poljskoj nije održano suđenje, nego je donesena procesna odluka o izručenju.
Govoreći o političkoj osjetljivosti slučaja, Pavasović Visković rekao je da će politika događanja zasigurno pratiti, ali da bi se postupak prije svega trebao odvijati u domeni pravosuđa.
"Politika će na sve ovo budno paziti", rekao je, dodajući da je svjestan kako će se ovakvo pitanje teško riješiti bez razumijevanja političkih vlasti.
Što se tiče Europskog uhidbenog naloga, odvjetnik smatra da je riječ o sustavu koji je praktičan, ali istodobno mora poštovati pravosudni suverenitet država članica. Ovakvi slučajevi, dodao je, vrlo su rijetki među tisućama uhidbenih naloga koji se izdaju svake godine.
"To je, dakle, izuzetna rijetkost među tisućama uhidbenih naloga godišnje", rekao je Pavasović Visković za DW.
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