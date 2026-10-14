"Ukrajina će ovo platiti krvlju civila i vojnika": Iz Kijeva upozoravaju na posljedice Trumpovih odluka

"Stav SAD-a je da na sve moguće načine pokušava spriječiti Ukrajinu da napada ruske rafinerije nafte, tako da bi se sporazum o dizelu mogao sklopiti. Ali i sam taj sporazum predstavlja prilično beznačajan iznos dizela u odnosu na cijene dizela na svjetskoj razini. To je više politički sporazum, jer Trump sada može govoriti da je Ukrajina kriva za porast cijene dizela, iako se svi stručnjaci slažu da je krivac američki bezuspješni rat u Iranu", kaže.