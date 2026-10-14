Jared Goyette
"Ukrajina će ovo platiti krvlju civila i vojnika": Iz Kijeva upozoravaju na posljedice Trumpovih odluka
Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Jared Goyette, nekadašnji novinar Kyiv Independenta, trenutačno Amerikanac angažiran u Oružanim snagama Ukrajine. Razgovarali su o navodnom "energetskom primirju", važnosti Starlinka za ukrajinsku vojsku i odnosu između Ukrajinaca, Volodimira Zelenskog i Donalda Trumpa.
"Kijev je kontinuirano izložen napadima, to je postala pozadinska buka. Ono što je različito u odnosu na prethodne napade jest to što nije bilo uzbune. Hodao sam prema kući, čuo eksplozije, a alarm se oglasio tek nekoliko sekundi nakon toga", kaže Jared Goyette, objasnivši zašto je upravo izostanak alarma ključan.
"Isto je bilo i jutros. Ali izostanak uzbune je bitan, one su se pokretale na temelju američkih satelita i signala koje su slali. Kada nema upozorenja na napad, to onemogućuje civilima odlazak u sklonište. Više ne dobivamo upozorenja od Amerikanaca", dodao je.
"Trump vrši pritisak na Ukrajinu, ali ne i na Rusiju"
Goyette kaže da Donald Trump vrši pritisak na Ukrajinu, ali ne i na Rusku Federaciju.
"Trump pokušava izvršiti pritisak na Ukrajinu da prestane s napadima na ruske naftne rafinerije, a pritom ne zahtijeva od Rusa da prestanu s napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Kijev kaže da će prestati gađati ako oni prestanu."
Osvrnuo se i na dogovor između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o izvozu dizela, nazvavši ga "političkim dogovorom".
"Stav SAD-a je da na sve moguće načine pokušava spriječiti Ukrajinu da napada ruske rafinerije nafte, tako da bi se sporazum o dizelu mogao sklopiti. Ali i sam taj sporazum predstavlja prilično beznačajan iznos dizela u odnosu na cijene dizela na svjetskoj razini. To je više politički sporazum, jer Trump sada može govoriti da je Ukrajina kriva za porast cijene dizela, iako se svi stručnjaci slažu da je krivac američki bezuspješni rat u Iranu", kaže.
"Politički pritisak na Trumpa jača, nema dobre izglede u anketama i želi stvoriti sukob da bi krivnju prebacio na nekoga drugoga, a to je Ukrajina. On vrši pritisak na Ukrajinu na način koji će naštetiti civilima", dodaje Goyette.
"Ukrajina će ovo platiti krvlju civila i vojnika"
Nakon toga osvrnuo se na vijest da je ukrajinskim oružanim snagama uskraćen pristup Starlinku, što stvara probleme za vojnike na bojišnici u Donbasu.
"Prije nekoliko sati čuo sam da su operacije na prvoj liniji bojišnice poremećene zbog nedobivanja informacija putem Starlinka. To bi moglo imati posljedice po živote ukrajinskih vojnika. Ovo će Ukrajina platiti krvlju zato što Amerikanci više ne dijele obavještajne podatke; krvlju civila i krvlju vojnika. Ukrajinci su zbog toga, naravno, ogorčeni, ja ih u potpunosti razumijem. Mislim da je to sve povezano s izborima u SAD-u koji će se uskoro odvijati. Trump se pokušava dodvoriti glasačima", kaže.
"Ključno je da se omogući korištenje Starlinka Ukrajincima na prvim linijama bojišnice, to je izuzetno bitno. Pitanje je može li Ukrajina išta učiniti da nagovori Trumpa i Elona Muska da nastave pružati usluge Starlinka. To je izuzetno važan faktor", dodao je.
"Može li se Europa uopće osloniti na SAD? Danas imamo jasan odgovor"
Goyette smatra da je riječ o poruci koja bi trebala otvoriti oči ne samo Ukrajini već i Europi.
"Kada je riječ o Europi, to je jasna poruka Europi i njezinoj mogućnosti da se oslanja na SAD. Ukrajina nije dobivala Starlink besplatno, Poljska je plaćala pola cijene, dakle Musk jako dobro zarađuje u Ukrajini, ali oni zbog političkog pritiska ograničuju njegovu upotrebu. Možete li se zapravo osloniti na SAD kao opskrbljivača vojnom opremom i naoružanjem? Mislim da danas imamo jasan odgovor.
Dugoročno je potrebno pronaći alternativu Starlinku, Ukrajina i Europa to trebaju jer se ne mogu osloniti na SAD jer on neće braniti ni Europu ni Ukrajinu. To je pouka koju su izvukli Ukrajinci, a mislim da to Europa pomno prati", kaže.
"Trumpov pritisak povećava popularnost Zelenskog"
Smatra da je takav rasplet događaja povećao popularnost Volodimira Zelenskog među Ukrajincima, koji su frustracije upućene njemu sada preusmjerili prema Trumpu.
"Frustracija protiv Zelenskog u Ukrajini raste, to je istina, ali kada Trump izravno prisiljava Ukrajinu govoreći da treba novog vođu, prirodni instinkt je da se ljudi okupe i protive tome. Tada popularnost Zelenskog raste, ta srdžba koja je bila usmjerena prema njemu sada je usmjerena prema Trumpu. To je realnost.
Zelenski je izašao u javnost i rekao da je Ukrajina spremna održati izbore ako se proglasi primirje od dva mjeseca. Ukrajinci prvo trebaju preživjeti rat. Nijedna zemlja ne voli kada je neki strani čelnik ugnjetava po pitanju toga tko bi je trebao voditi", kaže Goyette.
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