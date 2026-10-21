Predsjednik stranke Republika
Vanđelić: Kako se napuhao proračun, tako se napuhao i Plenkovićev ego
Predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić i predsjednik Fokusa Gabrijel Deak u srijedu su oštro kritizirali rebalans državnog proračuna i rezultate deset godina vlasti premijera Andreja Plenkovića ističući i kako se ''proračun napuhao k'o i Plenkovićev ego''.
"Rebalansom proračuna vlada diže potrošnju za preko 700 milijuna eura, a reže 500 milijuna eura na pravosuđu, policiji i zaštiti okoliša. Samo naivni misle da je to slučajno. To je recept za uništenje pravne države. Upravo tako dolazi do situacija da država nema resurse za kvalitetno i pravovremeno provoditi nadzor, istrage i sudske postupke", kazao je Damir Vanđelić na zajedničkoj konferenciji za novinare Republike i Fokusa.
"Javni sektor je i dalje neučinkovit i buja, a regulacije poduzetništva su nikad veće. Troši se na svakakve gluposti, a na bitnim stvarima se reže. To je upravo suprotno od onog što bi trebalo raditi. S druge strane, premijer je sve bahatiji jer kako se napuhao proračun, tako se napuhao i Plenkovićev ego", ustvrdio je Vanđelić.
Prema Vladinu prijedlogu rebalansa za 2026. godinu, ukupni proračunski rashodi povećavaju se za 745 milijuna eura, na 40.6 milijardi eura. Istodobno se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura.
Vanđelić: Režu 500 milijuna eura na važnim područjima
Predsjednik Fokusa Gabrijel Deak kazao je kako Hrvatska ima manje stanovnika nego 2016., a 2,5 puta veću potrošnju države te da je samo u zadnjih šest godina broj zaposlenih u javnoj upravi narastao za 20 000.
"Male poduzetnike i obrtnike se stalno guši novim regulacijama, porezima i nametima. To mora prestati. Država treba odrezati višak zaposlenih u javnom sektoru, fokusirati se na svoje najbitnije funkcije poput pravosuđa i zaštite građana, te pojednostaviti poslovanje i smanjiti poreze", kazao je Deak.
Dodao je i kako građani ne trebaju financirati neprestani rast državnog aparata te da bi državni aparat trebao građanima isporučivati što bolju uslugu za što nižu cijenu koju plaćaju u obliku poreza i raznih drugih nameta.
Iz stranaka Fokus i Republika su poručili i da se rast plaća zadnjih godina može zahvaliti prvenstveno EU integracijama, a vladini potezi kontinuiranim novim regulacijama i porezima samo koče brži rast plaća koji bi učinio rast životnih troškova podnošljivijim za naše građane.
Prema njegovu mišljenju, javni sektor postaje sve veći, dok poduzetnike opterećuju dodatni propisi i nameti. "Troši se na svakakve gluposti, a na bitnim stvarima se reže. To je upravo suprotno od onog što bi trebalo raditi", rekao je Vanđelić.
Ponovno je kritizirao i premijera osobno. "S druge strane, premijer je sve bahatiji jer kako se napuhao proračun, tako se napuhao i Plenkovićev ego", poručio je.
Fokus traži smanjenje javnog sektora i poreza
Predsjednik Fokusa Gabrijel Deak upozorio je da Hrvatska danas ima manje stanovnika nego 2016. godine, dok je državna potrošnja, prema njegovim tvrdnjama, porasla 2.5 puta.
Tvrdi i da se broj zaposlenih u javnoj upravi tijekom posljednjih šest godina povećao za 20.000. Smatra da država treba smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru, pojednostaviti poslovanje i smanjiti poreze.
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