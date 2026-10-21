Vanđelić: Kako se napuhao proračun, tako se napuhao i Plenkovićev ego

"Javni sektor je i dalje neučinkovit i buja, a regulacije poduzetništva su nikad veće. Troši se na svakakve gluposti, a na bitnim stvarima se reže. To je upravo suprotno od onog što bi trebalo raditi. S druge strane, premijer je sve bahatiji jer kako se napuhao proračun, tako se napuhao i Plenkovićev ego", ustvrdio je Vanđelić.