iz šibenika
Plenković o Penavinim izjavama: "Na određeni politički način mogu ga razumjeti"
Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u utorak u Šibeniku na prvoj sjednici Vijeća za lokalni razvoj, savjetodavnog tijela za koordinaciju sektorskih politika s ciljem uključivanja jedinica lokalne samouprave u provedbu politike regionalnog razvoja. Premijer je potom sudjelovao i na svečanom otvorenju "Dana regionalnoga razvoja i EU fondova”, nakon čega se obratio predstavnicima medija.
Premijer je na početku govorio o tome kako unaprijediti politiku regionalnog razvoja. Rekao je kako Vlada brine o svakom kraju Hrvatske.
Novinari su ga potom pitali kako komentira istup Penave koji je danas zbog Torcide napao MUP za "pumpanje do besvijesti".
"Dogodilo se što se dogodilo prošlog tjedna. Mi smo se o tome jako brzo očitovali. Policija ima svoju metodologiju postupanja, nema tu ništa neobično. Mislim da je uzvikivanje parola koje smo čuli na štetu Hajduka, nogometa, Splita, Hrvatske, pa u konačnici i Torcide.
Što se tiče političkog komentara Penave, ja bih ga stavio u jedan kontekst jer se sada svi hvataju te teze. Ljevica se hvata teze da će optuživati našu Vladu, koja je tu nastupila 2016., za stvari koje imaju veze s nekim povicima koje su koristili pripadnici dijela obrambenih snaga u Domovinskom ratu, a koje do tada nikome nije palo na pamet zabranjivati, pa će nama lijepiti da smo odgovorni za to.
Ovo što Penava govori kao netko tko vodi Povjerenstvo, da treba biti oštar prema osudama svih totalitarnih simbola i ja ga na određeni politički način mogu i razumjeti. Ono što je ipak važno jest da je i on osudio ovo ponašanje. Tu nema dileme. I DP je osudio ovo ponašanje", rekao je premijer.
Dodao je da policija radi svoj posao i da se oko toga nisu konzultirali ni s njim ni s Božinovićem.
"Penava vodi Povjerenstvo i želi da se jednakom snagom u hrvatskom političkom i medijskom prostoru osuđuju svi totalitarni simboli. To je bio sukus njegove izjave danas" rekao je premijer i dodao da se Penava više koncentrirao na ozračje.
Rekao je i kako je koalicija i dalje stabilna.
Spomenuo je i govor Miletića u Saboru.
"S druge strane imate neke MOST-ove zastupnike koji vam usred sabornice zazivaju linč - ljude koji naopake vise pa ih ptice čopaju dok ih se ubija. Dakle, imamo puno neodgovornih aktera na političkoj sceni. Neodgovorni sigurno nismo mi što se tiče Vlade", rekao je premijer.
O Crnoj Gori
"Ovo su dva pitanja, a ima ih još", izjavio je Plenković novinarima komentirajući odluke Podgorice.
"Očekujemo razgovor s Crnom Gorom i podizanje svijesti da treba riješiti ta pitanja koja su vrijednosna i pitanja dobrosusjedskih odnosa", dodao je.
Osim ploče u Morinju i bazena u Kotoru, radi se o utvrđivanju sudbine nestalih, obeštećenju logoraša iz Morinja, procesuiranju odgovornih za ratne zločine, rješavanju imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih obitelji, pitanju granice i povratku Školskog broda Jadran.
Hrvatska je nedavno zatražila od Crne Gore rješavanje osam otvorenih pitanja, većinom naslijeđa rata 1990-tih, prije ulaska te zemlje u Europsku uniju i popis zahtjeva uputila državama članicama Unije.
Vlasti Crne Gore imaju ambiciozan plan da Podgorica do kraja ove godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i 2028. postane članica EU-a.
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