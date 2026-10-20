Plenković o Penavinim izjavama: "Na određeni politički način mogu ga razumjeti"

Što se tiče političkog komentara Penave, ja bih ga stavio u jedan kontekst jer se sada svi hvataju te teze. Ljevica se hvata teze da će optuživati našu Vladu, koja je tu nastupila 2016., za stvari koje imaju veze s nekim povicima koje su koristili pripadnici dijela obrambenih snaga u Domovinskom ratu, a koje do tada nikome nije palo na pamet zabranjivati, pa će nama lijepiti da smo odgovorni za to.