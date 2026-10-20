Sabor sutra odlučuje o opozivu Plenkovića i novom šefu HRT-a, na redu i rebalans proračuna

Vlada ističe kako se ključna povećanja i prioriteti odnose na socioekonomski status građana kroz dodatna sredstva za mirovine i plaće te socijalne naknade. Inkluzivni je dodatak povećan za 185 milijuna eura, a dodatnih 40 milijuna eura osigurano je za produženje porodiljnog dopusta. Za energetske pakete mjera namijenjeno je 140 milijuna te još 240 milijuna za energetsku obnovu, obnovu od potresa, energetsku tranziciju i jačanje obrambenih sposobnosti.