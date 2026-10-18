u Zaprešiću
VIDEO / Božinović kuhao i dijelio gulaš: "Treba miješati, stalno miješati"
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objavio je na društvenoj mreži X videozapis s tradicionalne manifestacije Banski ručak u Zaprešiću
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Božinović je pokazao svoje kulinarske vještine. U videu objavljenom na društvenoj mreži X Božinović uz zaprešićkog gradonačelnika Željka Turka iz redova HDZ-a, sudjeluje u pripremi i posluživanju gulaša okupljenim građanima.
U jednom od kadrova ministar miješa gulaš i obraća se gradonačelniku Turku s komentarom: "Treba miješati, stalno miješati. To si ti u politici naučio", kaže Božinović.
Na kraju snimke Božinović i Turk i sami kušaju pripremljeni obrok.
U Zaprešiću samo jedna podjela, banskog gulaša! pic.twitter.com/4Xka9RCXEa— Davor Božinović (@DavorBozinovic) October 18, 2026
"Željko, nakon što smo tisuće ljudi nahranili, red je da i mi malo probamo. A ovo je što?", pita Božinović.
"Pravo kažete, ovo je banski gulaš, koji se jeo u banovo vrijeme, pa je onda red da i mi probamo", odgovorio je Turk.
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