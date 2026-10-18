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u Zaprešiću

VIDEO / Božinović kuhao i dijelio gulaš: "Treba miješati, stalno miješati"

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N1 Info
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18. lis. 2026. 16:53
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božinović
Davor Božinović/X

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objavio je na društvenoj mreži X videozapis s tradicionalne manifestacije Banski ručak u Zaprešiću

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Božinović je pokazao svoje kulinarske vještine. U videu objavljenom na društvenoj mreži X Božinović uz zaprešićkog gradonačelnika Željka Turka iz redova HDZ-a, sudjeluje u pripremi i posluživanju gulaša okupljenim građanima.

U jednom od kadrova ministar miješa gulaš i obraća se gradonačelniku Turku s komentarom: "Treba miješati, stalno miješati. To si ti u politici naučio", kaže Božinović.

Na kraju snimke Božinović i Turk i sami kušaju pripremljeni obrok.

"Željko, nakon što smo tisuće ljudi nahranili, red je da i mi malo probamo. A ovo je što?", pita Božinović.

"Pravo kažete, ovo je banski gulaš, koji se jeo u banovo vrijeme, pa je onda red da i mi probamo", odgovorio je Turk.

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