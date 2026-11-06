Sveti Križ Začretje
VIDEO / Zapalio se dvorac u Zagorju, vlasnica odvezena u bolnicu
Danas je izbio požar u Dvorcu u Svetom Križu Začretju, a kako Zagorje.com doznaje, vlasnica je prevezena u OB Zabok.
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Očevici su za Zagorje.com rekli da je vlasnica sama izašla iz dvorca, dok su nam vatrogasci potvrdili da su dojavu o požaru zaprimili danas u 14:49 sati.
Prvi su na mjesto događaja stigli vatrogasci DVD-a Sveti Križ Začretje, predvođeni predsjednikom Miljenkom Šoštarićem.
"Došlo je do požara koji je, na svu sreću, na vrijeme uočen i na koji se brzo reagiralo. Vatra je već počela probijati kroz prozor u prizemlju i širiti se prema krovu, no zahvaljujući brzoj intervenciji i pomoći okolnih DVD-ova te ZJVP-a Zabok, uspjeli smo požar lokalizirati i zadržati ga u donjim prostorijama dvorca, koje su izgorjele.
Ponavljam, imali smo izuzetno veliku sreću što nije došlo do potpune devastacije dvorca jer je vatra već počela zahvaćati i krov. Požar je sada lokaliziran i stavljen pod kontrolu, a kolege su još unutra i dovršavaju gašenje. Ipak, to će još neko vrijeme potrajati jer je riječ o staroj građevini, pa treba biti izuzetno oprezan. Postoji mogućnost da se i za nekoliko sati ponovno pojavi problem", rekao je Šoštarić za Zagorje.com.
O uzroku požara, kaže, još je prerano govoriti.
"To će pokazati očevid, no očito je da je nešto unutar dvorca izazvalo požar jer se vatra počela širiti iz unutrašnjosti", rekao je Šoštarić te potvrdio da je vlasnica dvorca odvezena u OB Zabok.
"Požar je lokaliziran, zaustavljen i stavljen pod kontrolu, a sada slijedi sanacija unutrašnjosti dvorca, čišćenje i uklanjanje svega što bi moglo predstavljati potencijalno žarište. No, ponavljam, riječ je o starom dvorcu, sa starom drvenom građom, u kojoj vatra može tinjati još satima, možda čak i danima. Zato treba biti izuzetno oprezan", zaključio je Šoštarić.
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