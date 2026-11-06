Ponavljam, imali smo izuzetno veliku sreću što nije došlo do potpune devastacije dvorca jer je vatra već počela zahvaćati i krov. Požar je sada lokaliziran i stavljen pod kontrolu, a kolege su još unutra i dovršavaju gašenje. Ipak, to će još neko vrijeme potrajati jer je riječ o staroj građevini, pa treba biti izuzetno oprezan. Postoji mogućnost da se i za nekoliko sati ponovno pojavi problem", rekao je Šoštarić za Zagorje.com.