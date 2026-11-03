Vlasnik GEOPIPE-a o Dubrovniku: "Ove cijevi nemaju nikakve veze s običnim kanalizacijskim instalacijama"

"Tvrtka GEOPIPE d.o.o., kao ekskluzivni i ovlašteni zastupnik američke korporacije National Oilwell Varco (NOV), Huston, TEXAS USA za regiju Istočna Evropa, ovim putem najoštrije osuđuje i u potpunosti demantira maliciozne, tehnički netočne i potpuno neutemeljene tvrdnje koje su proteklih dana objavljene u više od 26 medija u Hrvatskoj i regiji.