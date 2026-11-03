ISPRAVAK
Vlasnik GEOPIPE-a o Dubrovniku: "Ove cijevi nemaju nikakve veze s običnim kanalizacijskim instalacijama"
Nakon što je portal N1 objavio članak o dubrovačkoj zračnoj luci, prenesen s HRT-a, javili su se iz tvrtke GEOPIPE d.o.o. koja je instalirala cijevi u luci "Ruđer Bošković".
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"Tvrtka GEOPIPE d.o.o., kao ekskluzivni i ovlašteni zastupnik američke korporacije National Oilwell Varco (NOV), Huston, TEXAS USA za regiju Istočna Evropa, ovim putem najoštrije osuđuje i u potpunosti demantira maliciozne, tehnički netočne i potpuno neutemeljene tvrdnje koje su proteklih dana objavljene u više od 26 medija u Hrvatskoj i regiji.
U objavljenim tekstovima navodi se potpuno apsurdna i lažna informacija kako su u sustav za opskrbu zrakoplovni hidaulični sistem gorivom u Zračnoj luci Dubrovnik ugrađene "plastične i stakloplastične cijevi namijenjene kanalizacijskim sustavima".
Kao stručna javnost i izravni zastupnik tehnologije, dužni smo medije i opću javnost upoznati s nepobitnim tehničkim činjenicama:
- Vrhunska tehnologija za avio-gorivo: Na predmetnom projektu ugrađene su visokotehnološke cijevi Bondstrand 2416C (proizvođača NOV). Riječ je o GRE (Glassfiber Reinforced Epoxy) cijevima od staklenih vlakana i epoksidne smole, koje predstavljaju svjetski zlatni standard upravo za transport zapaljivih tekućina, naftnih derivata i zrakoplovnog goriva (jet fuel) i gdje je korozija veliki problem.
- Potpuna zamjena teza: Nazivati Bondstrand 2416C cijevi „kanalizacijskima“ pokazuje ili potpuno nepoznavanje struke i materijala ili svjesnu namjeru nanošenja poslovne štete. Ove cijevi nemaju nikakve veze s običnim kanalizacijskim instalacijama; dapače, one su projektirane da izdrže ekstremne pritiske, sprječavaju statički elektricitet i koroziju, te se masovno koriste u zračnim lukama i rafinerijama diljem svijeta.
- Međunarodni certifikati: Proizvodi serije Bondstrand posjeduju sve najstrože svjetske certifikate za sigurnost u zrakoplovnom i petrokemijskom sektoru", priopćio je Gregor Miklavčič, vlasnik tvrtke GEOPIPE d.o.o.
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