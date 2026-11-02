krive cijevi
Skupa obnova dubrovačke zračne luke dobila neugodan epilog: Moraju vratiti 22 milijuna eura EU novca
Obnova dubrovačke zračne luke, jedan od najvećih hrvatskih projekata financiranih europskim novcem, završila je ozbiljnim financijskim problemom. Zračna luka "Ruđer Bošković" u europski proračun mora vratiti oko 22 milijuna eura zbog nepravilnosti u postupcima javne nabave provedenima tijekom obnove.
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Projekt je prije 13 godina procijenjen na oko 230 milijuna eura, a iz europskih fondova osigurano je gotovo 160 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ipak, zbog utvrđenih nepravilnosti zračna luka sada mora vratiti približno 14 posto dobivenog europskog novca.
Direktor Zračne luke Viktor Šober pojasnio je za HRT da se nepravilnosti odnose na postupke javne nabave i sklapanje glavnih ugovora, većinom u razdoblju od 2013. do 2017. godine.
Umjesto cijevi za avionsko gorivo ugrađene kanalizacijske
Jedan od najozbiljnijih problema odnosi se na sustav za opskrbu zrakoplova gorivom. Prema navodima dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, umjesto odgovarajućih cijevi za avionsko gorivo ugrađene su kanalizacijske cijevi, zbog čega cijeli sustav nije u funkciji.
Šober je rekao da je angažirana međunarodna tvrtka specijalizirana za podzemne hidrantske sustave za dovod avionskog goriva JET A-1. No, njezine procjene zasad nisu ohrabrujuće.
Problem je tim ozbiljniji jer je u sustav uložen znatan novac, a zračna luka ga ne može koristiti.
EPPO nije preuzeo slučaj
O projektu se oglasio i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Potvrdili su da su 2022. godine zaprimili informacije od nacionalnih tijela, no odlučili su da neće preuzeti predmet jer su prijavljene činjenice bile izvan njihove vremenske nadležnosti.
Na optužbe se osvrnuo i bivši direktor dubrovačke zračne luke, a danas izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, Roko Tolić. Istaknuo je da sustav podzemnih cijevi za avionsko gorivo nije izgrađen tijekom njegova mandata.
Prema njegovim riječima, građevinska dozvola izdana je 3. rujna 2018., sedam mjeseci nakon njegova odlaska, a radovi su započeli u rujnu iste godine i završeni tijekom 2019.
Tolić je poručio da ne može govoriti o tome jesu li ugrađene cijevi u skladu s projektom i dozvolom jer u tim radovima nije sudjelovao. To, naglasio je, treba utvrditi tehničkim pregledom nadležnih tijela, uz sudjelovanje svih odgovornih u gradnji.
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