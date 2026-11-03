N1 U SPLITU
Posljednji pozdrav legendi: Na oproštaj od Miše Kovača stiže i Plenković
Sve je spremno za posljednji ispraćaj legendarnog Miše Kovača na Poljudu. Od 16 sati u specijalnoj emisiji N1 televizije uživo pratimo sve detalje oproštaja od jednog od najvoljenijih hrvatskih pjevača, čije su pjesme obilježile generacije i ostavile neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi.
Ispraćaj Miše Kovača organizirali su Grad Split, HNK Hajduk i Hrvatska glazbena unija. Predviđeno je da svi ulazi na stadion budu otvoreni u 16 sati, a početak programa se očekuje u 17 sati.
Mišine pjesme, zajedno s publikom, pjevat će njegovi prijatelji Giuliano, Klapa Rišpet, Dražen Zečić, Mladen Grdović, Joško Čagalj Jole i Alen Nižetić. Glazbeni program će trajati oko 45 minuta, nakon čega će kola s lijesom napraviti krug oko nogometnog igrališta.
Sprovod Miše Kovača održat će se u srijedu na Mirogoju, i to samo u krugu obitelji.
TIJEK DOGAĐAJA
8 Objava
13:31
prije 0 min.
Pripreme na Poljudu
13:24
prije 7 min.
Posljednji pozdrav Miši: Od Poljuda preko Šibenika do Zadra
Nakon završetka službenog glazbenog ispraćaja na Poljudu, tijekom kojeg će lijes s tijelom Mate Miše Kovača proći stadionom, vozilo s njegovim lijesom krenut će na posljednje putovanje, obalnom cestom uz more, preko njegova rodnog Šibenika do Zadra.
Ovo je ruta kojom će Mišo posljednji put proći Dalmacijom, a duž koje će navijači imati priliku uputiti mu posljednji pozdrav: Poljud-Kaštela (stara cesta) -Trogir (stara cesta) - Marina - Rogoznica - Primošten - Brodarica - Šibenik - Vodice (centar) - Pirovac/Murter -Biograd - Sukošan - Zadar.
Kretanje vozila bit će moguće pratiti u stvarnom vremenu putem poveznice koju ćemo objaviti naknadno.
Pozivamo sve da se okupe duž navedene rute i na dostojanstven način odaju počast čovjeku koji je svojim glasom, pjesmama i životom utjelovio iskonsku Dalmaciju.
Pozivamo sve koji dolaze na Poljud da obavezno ponesu šalove Hajduka i Torcide, kako bismo Mišu ispratili uz boje i simbole kluba i navijača koje je toliko volio.
12:32
prije 59 min.
Komemoracija u Lisinskom
Komemoracija u čast pjevača Mate Miše Kovača održat će se u srijedu, 11. studenoga, u 12 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, objavio je Croatia Records.
Sve detalje pronađite OVDJE.
12:31
prije 1 h
Mišine pjesme na Poljudu
Hrvatska glazbena unija angažirala je izvođače koji su bili Mišini prijatelji i koji su dijelili istu ljubav prema Dalmaciji i Hajduku te porukama u njegovim pjesmama. Među njima su Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Klapa Rišpet, Alen Nižetić i Giuliano.
Očekuje se da i publika preuzme dobar pjevački dio, kako je bilo i na svim Mišinim koncertima.
Sve detalje pronađite OVDJE.
12:18
prije 1 h
Pun stadion
Organizatori kažu da su građani u ponedjeljak mogli rezervirati besplatne karte za Poljud tako da je cijeli kapacitet stadiona od 33.000 mjesta razgrabljen u samo par sati.
12:16
prije 1 h
Oglasio se Hajduk
Iz HNK Hajduk poručuju da će tijekom ispraćaja pristupanje travnjaku i kretanje po travnjaku stadiona biti strogo zabranjeno, kao i napuštanje ograđenih prostora predviđenih za boravak predstavnika medija te pristupanje drugim dijelovima stadiona bez prethodnog odobrenja organizatora.
12:15
prije 1 h
Prometni režim
Splitska je policija danas u 11 sati blokirala promet u ulici VIII. Mediteranskih igara, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta "Mandrach" i na raskrižju ulice VIII. mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela.
Od 14 sati će biti blokiran promet u Ulici Zrinsko-Frankopanskoj od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u Ulici Put Supavla od raskrižja s Ulicom Put Brodarice.
Iz splitske policije poručuju da građani svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona i u široj zoni oko njega pa im savjetuju da vozila parkiraju na parkiralištima u drugim dijelovima grada, a pješke ili javnim prijevozom dođu do stadiona.
Izvijestili su kako će sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon završetka javnog okupljanja snimati stadion i prilazne pravce Splitu. Pozivaju građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu.
12:13
prije 1 h
Dolazi i Plenković
Neslužbeno se doznaje da će na ceremoniji na Hajdukovu stadionu u utorak prisustvovati i premijer Andrej Plenković.
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