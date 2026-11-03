Nakon završetka službenog glazbenog ispraćaja na Poljudu, tijekom kojeg će lijes s tijelom Mate Miše Kovača proći stadionom, vozilo s njegovim lijesom krenut će na posljednje putovanje, obalnom cestom uz more, preko njegova rodnog Šibenika do Zadra.

Ovo je ruta kojom će Mišo posljednji put proći Dalmacijom, a duž koje će navijači imati priliku uputiti mu posljednji pozdrav: Poljud-Kaštela (stara cesta) -Trogir (stara cesta) - Marina - Rogoznica - Primošten - Brodarica - Šibenik - Vodice (centar) - Pirovac/Murter -Biograd - Sukošan - Zadar.

Kretanje vozila bit će moguće pratiti u stvarnom vremenu putem poveznice koju ćemo objaviti naknadno.

Pozivamo sve da se okupe duž navedene rute i na dostojanstven način odaju počast čovjeku koji je svojim glasom, pjesmama i životom utjelovio iskonsku Dalmaciju.

Pozivamo sve koji dolaze na Poljud da obavezno ponesu šalove Hajduka i Torcide, kako bismo Mišu ispratili uz boje i simbole kluba i navijača koje je toliko volio.