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UŽIVO

N1 U SPLITU

Posljednji pozdrav legendi: Na oproštaj od Miše Kovača stiže i Plenković

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N1 Info , Hina
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03. stu. 2026. 12:28
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13:31
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Mišo Kovač Remembrance Portrait
Nel Pavletic/PIXSELL, Open AI / ChatGPT

Sve je spremno za posljednji ispraćaj legendarnog Miše Kovača na Poljudu. Od 16 sati u specijalnoj emisiji N1 televizije uživo pratimo sve detalje oproštaja od jednog od najvoljenijih hrvatskih pjevača, čije su pjesme obilježile generacije i ostavile neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi.

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Ispraćaj Miše Kovača organizirali su Grad Split, HNK Hajduk i Hrvatska glazbena unija. Predviđeno je da svi ulazi na stadion budu otvoreni u 16 sati, a početak programa se očekuje u 17 sati.

Mišine pjesme, zajedno s publikom, pjevat će njegovi prijatelji Giuliano, Klapa Rišpet, Dražen Zečić, Mladen Grdović, Joško Čagalj Jole i Alen Nižetić. Glazbeni program će trajati oko 45 minuta, nakon čega će kola s lijesom napraviti krug oko nogometnog igrališta.

Sprovod Miše Kovača održat će se u srijedu na Mirogoju, i to samo u krugu obitelji.

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TIJEK DOGAĐAJA

8 Objava

13:31

prije 0 min.

Pripreme na Poljudu

miso poljud pripreme
N1 / Vesela Šegvić Kordić

13:24

prije 7 min.

Posljednji pozdrav Miši: Od Poljuda preko Šibenika do Zadra

Nakon završetka službenog glazbenog ispraćaja na Poljudu, tijekom kojeg će lijes s tijelom Mate Miše Kovača proći stadionom, vozilo s njegovim lijesom krenut će na posljednje putovanje, obalnom cestom uz more, preko njegova rodnog Šibenika do Zadra.

Ovo je ruta kojom će Mišo posljednji put proći Dalmacijom, a duž koje će navijači imati priliku uputiti mu posljednji pozdrav: Poljud-Kaštela (stara cesta) -Trogir (stara cesta) - Marina - Rogoznica - Primošten - Brodarica - Šibenik - Vodice (centar) - Pirovac/Murter -Biograd - Sukošan - Zadar.

Kretanje vozila bit će moguće pratiti u stvarnom vremenu putem poveznice koju ćemo objaviti naknadno.

Pozivamo sve da se okupe duž navedene rute i na dostojanstven način odaju počast čovjeku koji je svojim glasom, pjesmama i životom utjelovio iskonsku Dalmaciju.

Pozivamo sve koji dolaze na Poljud da obavezno ponesu šalove Hajduka i Torcide, kako bismo Mišu ispratili uz boje i simbole kluba i navijača koje je toliko volio.

12:32

prije 59 min.

Komemoracija u Lisinskom

Komemoracija u čast pjevača Mate Miše Kovača održat će se u srijedu, 11. studenoga, u 12 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, objavio je Croatia Records.

Sve detalje pronađite OVDJE.

12:31

prije 1 h

Mišine pjesme na Poljudu

Hrvatska glazbena unija angažirala je izvođače koji su bili Mišini prijatelji i koji su dijelili istu ljubav prema Dalmaciji i Hajduku te porukama u njegovim pjesmama. Među njima su Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Klapa Rišpet, Alen Nižetić i Giuliano.

Očekuje se da i publika preuzme dobar pjevački dio, kako je bilo i na svim Mišinim koncertima.

Sve detalje pronađite OVDJE.

12:18

prije 1 h

Pun stadion

Organizatori kažu da su građani u ponedjeljak mogli rezervirati besplatne karte za Poljud tako da je cijeli kapacitet stadiona od 33.000 mjesta razgrabljen u samo par sati.

12:16

prije 1 h

Oglasio se Hajduk

Iz HNK Hajduk poručuju da će tijekom ispraćaja pristupanje travnjaku i kretanje po travnjaku stadiona​ biti strogo zabranjeno, kao i napuštanje ograđenih prostora predviđenih za boravak predstavnika medija​ te pristupanje drugim dijelovima stadiona bez prethodnog odobrenja organizatora​.

12:15

prije 1 h

Prometni režim

Splitska je policija danas u 11 sati ​blokirala promet u ulici VIII. ​Mediteranskih igara​, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta ​"Mandrach​" i na raskrižju ulice VIII. mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela​​.

​Od 14​ sati će biti ​blokiran promet u ​Ulici Zrinsko-​Frankopanskoj od raskrižja s ​Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u ​Ulici Put Supavla​ od raskrižja s ​Ulicom Put Brodarice.

​Iz splitske policije poručuju da građani svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona i u široj zoni oko njega pa im savjetuju da vozila parkiraju na parkiralištima u drugim dijelovima grada, a pješke ili javnim prijevozom dođu do stadiona​.

Izvijestili su kako će sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon završetka javnog okupljanja snimat​i stadion i prilazn​e pravc​e Splitu.​ Pozivaju građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu.

12:13

prije 1 h

Dolazi i Plenković

Neslužbeno se doznaje da će na ceremoniji na Hajdukovu stadionu u utorak prisustvovati i premijer Andrej Plenković.​

Teme
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