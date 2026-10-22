Vodeći epidemiolog za N1: Mislim da treba odustati od univerzalnog cijepljenja protiv tuberkuloze

"Ne znamo i dalje zašto. Naravno, to može biti slučajnost, ali previše je to djece da bi bila slučajnost. Sva djeca su primila ispravne doze cjepiva, provjerili smo svaki slučaj. Tako da to nije razlog. Je li razlog u kvaliteti tih serija cjepiva, pokušava se otkriti u suradnji s Bugarima. Ako ispadne da nije do kvalitete nego uobičajena učestalost, moramo razmotriti je li nam to cjepivo prihvatljivo."