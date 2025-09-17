Stručnjak: "Deset posto roditelja ne cijepi djecu. Kazne su propisane, ali su praktički nikakve"

"No ponajviše je zazora od cijepljenja protiv ospica, odnosno kombiniranog cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole. Prva doza tog cjepiva daje se s djetetovih godinu dana, a druga doza prije polaska u školu. Cijepni obuhvat kod druge doze nije tako loš kao kod prve. Roditelji se uglavnom boje te prve doze. A procijepljenost kombiniranim cjepivom protiv difterije, tetanusa i hripavca u prvoj godini života dosta je dobra, preko 90 posto, ali se smanjuje kod kasnijih docjepljivanja. To su nam dva najproblematičnija cijepljenja - protiv ospica, mumpsa i rubeole s godinu dana te docjepljivanje protiv difterije, tetanusa i hripavca", pojašnjava Kaić.