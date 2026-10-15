Zagrebački župnik zbog prijetnji napušta službu, policija otkrila što se događalo u dvorištu crkve

Naime, u dvorištu Župe sv. Leopolda Bogdana Mandića na Voltinom, u ranim jutarnjim satima 22. rujna, troje ljudi našlo se na meti prijetnji dvojice maloljetnika. Jedan od njih u ruci je držao nož, a oštećeni su, u strahu za vlastitu sigurnost i život, pobjegli u župni objekt. Dvojica osumnjičenih potom su se udaljila.