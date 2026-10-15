prijetnja nožem
Zagrebački župnik zbog prijetnji napušta službu, policija otkrila što se događalo u dvorištu crkve
Župnik Željko Lovrić iz zagrebačkog Voltina posljednjih je mjeseci, prema vlastitim riječima, bio izložen ozbiljnim prijetnjama, zastrašivanju i fizičkim napadima.
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Strah i neizvjesnost toliko su ga iscrpili da je župljanima poručio kako se zbog vlastite sigurnosti povlači iz župničke službe. A da su se u njegovoj župi odvijale itekako uznemirujuće scene, svjedoče i detalji kriminalističkog istraživanja zagrebačke policije.
Naime, u dvorištu Župe sv. Leopolda Bogdana Mandića na Voltinom, u ranim jutarnjim satima 22. rujna, troje ljudi našlo se na meti prijetnji dvojice maloljetnika. Jedan od njih u ruci je držao nož, a oštećeni su, u strahu za vlastitu sigurnost i život, pobjegli u župni objekt. Dvojica osumnjičenih potom su se udaljila.
Što se tog jutra događalo iza župnih zidova i kakav je epilog dobio slučaj koji je dodatno uznemirio župnu zajednicu, otkrili su za Jutarnji list iz Policijske uprave zagrebačke. Kriminalisti su, naime, dovršili istraživanje nad dvojicom maloljetnika zbog sumnje da su počinili kazneno djelo prijetnje na štetu triju osoba.
Jedan od maloljetnika držao nož
Kako su potvrdili iz zagrebačke policije, dvojica maloljetnika 22. rujna oko 4.50 sati došla su u dvorište župnog objekta na području Trešnjevke te prišla trima osobama koje su se ondje nalazile. Uputila su im verbalne prijetnje, a jedan od njih pritom je u ruci držao nož.
Oštećeni su pobjegli u župni objekt, dok su se osumnjičeni udaljili s mjesta događaja. Njihovo je ponašanje, ističe policija, kod oštećenih izazvalo osjećaj straha za vlastitu sigurnost i život.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja dvojica osumnjičenih maloljetnika u zakonskom su roku predana pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.
Podsjetimo, župnik Željko Lovrić nedavno je na Facebooku objavio potresno priopćenje župljanima u kojem je naveo da je u posljednje vrijeme suočen s ozbiljnim prijetnjama i fizičkim napadima.
- Kao vaš svećenik, ali prije svega kao čovjek od krvi i mesa, moram vam priznati svoju ljudsku slabost. Zbog svega što se dogodilo, duboko sam potresen i preplašen - napisao je Lovrić, dodajući da zbog straha više nije u mogućnosti u miru obavljati svoju pastoralnu dužnost.
Upozorio je roditelje na oprez zbog osoba koje se, prema njegovim tvrdnjama, okupljaju u obližnjem parku, a spomenuo je i napuštenu kuću u Konvalskoj ulici te okolinu škole.
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