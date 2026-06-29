Dress to Impress
Fratar organizira susret za samce: "Nova poznanstva. Nova prijateljstva. Možda i ljubav"
Želeći potaknuti nova poznanstva i druženje, fra Danko Perutina, župnik župe Krista Kralja u Čitluku, organizira susret slobodnih djevojaka i mladića. Okupljanje će se održati u nedjelju, 5. srpnja, s početkom u 20 sati.
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"Nova poznanstva. Nova prijateljstva. Možda i ljubav. Postoje večeri koje ostanu samo lijepa uspomena, a postoje i one koje promijene nečiji život.
Ako imaš između 27 i 40 godina, slobodan/slobodna si i želiš upoznati nove ljude u opuštenoj, ugodnoj i elegantnoj atmosferi – ovo je večer za tebe.
Očekuju vas: finger food i kokteli, glazba i ples, DJ program, mnoštvo novih lica i prilika za upoznavanje.
Lokacija: Hercegovačko selo (pokraj Međugorja). Nedjelja, 5. srpnja 2026.
Dress code: Elegantan (Dress to Impress)
Ponekad je dovoljan samo jedan razgovor da započne nešto posebno. Vidimo se", stoji u pozivnici".
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