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Zbog Dijane Zadravec pobunili se i radiolozi s Traume: Prijete odlaskom
Zbog ponovnog izbora Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, sada su se pobunili i s treće lokacije radiologa koja je pod nadležnosti Zavoda.
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Radiolozi Odjela za traumatološku radiologiju iz Klinike za traumatologiju u Draškovićevoj od uprave KBC-a Sestre milosrdnice traže da se njihova radiologija odvoji od centrale u Vinogradskoj i ponovno bude pod nadležnošću same Traume. U protivnom će i s tog odjela uslijediti odljev radiologa. Riječ je o osam visokospecijaliziranih muskuloskeletnih radiologa i radiologa koji se bave spinalnom radiologijom, jedinih u Hrvatskoj specijaliziranih za tu vrstu radiologije.
Oni pružaju usluge te vrste za cijelu Hrvatsku i njihov gubitak bio bi nenadoknadiv – rekli su novinarki Večernjeg lista Romani Kovačević Barišić poznavatelji hrvatske radiologije. Prije no što se išta kaže o međuljudskim odnosima s bivšom-novoizabranom predstojnicom Zavoda, dovoljno je reći da u Traumi imaju najstariji magnet u Hrvatskoj, star 20 godina. To puno govori o zanemarivanju ove itekako važne klinike koja na godinu obradi 190.000 pacijenata, kažu u Traumi.
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