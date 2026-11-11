Oglas

imaju uvjet

Zbog Dijane Zadravec pobunili se i radiolozi s Traume: Prijete odlaskom

author
N1 Info
|
11. stu. 2026. 14:52
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
01.01.2009., Zagreb - Dezurna ekipa doktora i sestara u Klinici za traumatologiju u Draskovicevojo malo je zatulumarila cekajuci eventualno stradale od pucnjave, lomova... rPhoto: Marko Lukunic/Vecernji list
Marko Lukunic/Vecernji list

Zbog ponovnog izbora Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, sada su se pobunili i s treće lokacije radiologa koja je pod nadležnosti Zavoda.

Oglas

Radiolozi Odjela za traumatološku radiologiju iz Klinike za traumatologiju u Draškovićevoj od uprave KBC-a Sestre milosrdnice traže da se njihova radiologija odvoji od centrale u Vinogradskoj i ponovno bude pod nadležnošću same Traume. U protivnom će i s tog odjela uslijediti odljev radiologa. Riječ je o osam visokospecijaliziranih muskuloskeletnih radiologa i radiologa koji se bave spinalnom radiologijom, jedinih u Hrvatskoj specijaliziranih za tu vrstu radiologije. 

Oni pružaju usluge te vrste za cijelu Hrvatsku i njihov gubitak bio bi nenadoknadiv – rekli su novinarki Večernjeg lista Romani Kovačević Barišić poznavatelji hrvatske radiologije. Prije no što se išta kaže o međuljudskim odnosima s bivšom-novoizabranom predstojnicom Zavoda, dovoljno je reći da u Traumi imaju najstariji magnet u Hrvatskoj, star 20 godina. To puno govori o zanemarivanju ove itekako važne klinike koja na godinu obradi 190.000 pacijenata, kažu u Traumi. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
klinika za traumatologiju u draškovićevoj odjel za traumatološku radiologiju dijana zadravec radiolozi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ