Zbog Dijane Zadravec pobunili se i radiolozi s Traume: Prijete odlaskom

Radiolozi Odjela za traumatološku radiologiju iz Klinike za traumatologiju u Draškovićevoj od uprave KBC-a Sestre milosrdnice traže da se njihova radiologija odvoji od centrale u Vinogradskoj i ponovno bude pod nadležnošću same Traume. U protivnom će i s tog odjela uslijediti odljev radiologa. Riječ je o osam visokospecijaliziranih muskuloskeletnih radiologa i radiologa koji se bave spinalnom radiologijom, jedinih u Hrvatskoj specijaliziranih za tu vrstu radiologije.