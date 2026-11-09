Davor Vagić
Ravnatelj Vinogradske o Zadravec i odlascima liječnika: "Otkaze na ovakav način nismo očekivali"
Zahtjev za prekid radnog odnosa u KBC-u Sestre milosrdnice podnijelo je 10 radiologa, a razgovori s njima idu u dobrom smjeru i radiološka služba radi normalno, izjavio je u ponedjeljak ravnatelj bolnice Davor Vagić, koji kaže i da na njega nitko nije politički utjecao.
“KBC Sestre milosrdnice najnormalnije radi, najnormalnije radiološka služba radi”, rekao je Vagić na konferenciji za medije te dodao da se to odnosi na lokacije u Vinogradskoj, Kliniku za tumore i Kliniku za traumatologiju.
“Pacijenti ne trebaju biti zabrinuti”, poručio je.
Prema njegovim riječima, u posljednja tri tjedna obavljen je jednak broj pregleda kao i prije, pa "nema pada" otkako su liječnici pokrenuli svoju inicijativu.
Vagić je konferenciju za novinare sazvao zbog aktualne situacije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju gdje je dio liječnika najavio otkaze ako za predstojnicu Zavoda dođe Dijana Zadravec. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ranije u ponedjeljak izrazila je uvjerenje da će “vrijeme dokazati” da nije bilo političkog utjecaja na natječaj.
Uprava s liječnicima razgovara svakodnevno
Vagić je rekao i da s liječnicima koji su zatražili prekid radnog odnosa uprava razgovara svakodnevno. Bolnica ima sigurno još tri tjedna da se s njima dogovori, a Vagić vjeruje da će u tome uspjeti. Detalje razgovora nije želio otkrivati, nego je rekao samo da “razgovori idu u dobrom tijeku”.
“Ja ću apsolutno sve napraviti da ne odu”, rekao je, napomenuvši da radiologa nedostaje i da oni imaju gdje otići. Priznao je da otkaze na ovakav način nisu očekivali, no ocijenio je da je to legitimno.
Na pitanje je li moguća drugačija organizacija radiologije i izdvajanje dijela zavoda, odgovorio je da o tome razgovaraju s liječnicima, i radi unaprjeđenja struke.
Vagić: Nisam imao političke pritiske
“Na mene osobno nitko nije politički utjecao”, rekao je Vagić, dodavši da može govoriti samo za sebe, ali i da mu se “nitko nije pohvalio da je netko utjecao na njega”.
O tijeku natječaja, kako je rekao, ne može govoriti dok traje, pa nije otkrio ni tko su članovi povjerenstva, nego samo da su to šefovi klinika i da su drukčiji nego u prvom natječaju. Zasad je stigla jedna žalba, a rok za žalbe je 12. studenoga.
Prvi natječaj poništen je, kako je pojasnio, nakon što su dva kandidata tijekom postupka uložila pritužbe na proceduru, a odluka o odabiru tada nije donesena.
Upitan je li završen sudski spor u kojem je Zadravec od bolnice tražila povratak na mjesto predstojnice, Vagić je rekao da je, koliko neformalno zna, donesena drugostupanjska presuda, nakon čega je Vrhovni sud dopustio još jednu provjeru. “Po zakonu je ne mora bolnica vratiti”, rekao je.
O ostavci, kako je rekao, nije razmišljao jer uprava odgovorno vodi bolnicu. Sastanak liječnika s ministricom zdravstva Irenom Hrstić, prema onome što zna, bio je konstruktivan.
Nitko od deset liječnika nije imao opomenu
Na pitanje koliko tih radiologa radi u privatnim klinikama izvan radnog vremena, Vagić je rekao da nema tu informaciju, ali da to smije svatko tko zadovoljava uvjete te da ne vidi da to ima veze s ovim slučajem. Nepravilnosti u radu tih 10 liječnika, kako je rekao, ne provjerava. Ali, dodao je, koliko znam, nitko od njih nije imao opomenu iz radnog odnosa.
Dodao je i da su među njima djelomično isti liječnici koji su se upravi obraćali pismima i prije pet godina. Nijedna od tadašnjih kaznenih prijava, koliko zna, “nije došla do realizacije”.
Upitan i o bivšem ministru zdravstva Viliju Berošu, rekao je da on radi na Odjelu spinalne kirurgije i da, koliko zna, ispunjava svoje zadaće neurokirurga.
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