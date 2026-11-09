Na pitanje koliko tih radiologa radi u privatnim klinikama izvan radnog vremena, Vagić je rekao da nema tu informaciju, ali da to smije svatko tko zadovoljava uvjete te da ne vidi da to ima veze s ovim slučajem. Nepravilnosti u radu tih 10 liječnika, kako je rekao, ne provjerava. Ali, dodao je, koliko znam, nitko od njih nije imao opomenu iz radnog odnosa.