Ključni podaci i savjeti
Debljina kod djece: Sve je više pretilih mališana. Može li se spriječiti?
Za rast i razvoj djeteta su izuzetno važni prehrana i pravilni obroci.
Određena djeca nemaju pristup hrani, dok druga djeca jedu previše slatkiša i sličnih namirnica koji vode do problema s debljinom.
Upravo zato je u posljednje vrijeme sve više pretile djece. Debljina kod djece može biti opasna jer uzrokuje razne bolesti i utječe na rast i probleme u odrasloj dobi.
Prema rezultatima istraživanja Europske inicijative za praćenje debljine u djece gotovo svako treće dijete u Europi ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu.
Debljina kod djece utječe na tjelesno i mentalno zdravlje, a može utjecati i na razvoj kroničnih bolesti u starijoj dobi.
Debljina kod djece: Ključni podaci
Debljina kod djece je ozbiljan zdravstveni problem koji uključuje višak tjelesne mase u ranoj dobi. Jedno od četvero djece s europskog područja koje imaju između sedam i devet godina imaju prekomjernu težinu, dok jedno od deset djece je pretilo, prema šestom krugu istraživanja Europske inicijative za praćenje debljine u djece.
Također, gotovo dvije trećine (66%) djece koja žive s prekomjernom težinom roditelji su smatrali pothranjenima ili normalno teškima.
Istraživanje je pokazalo da samo 46 posto djece jede svježe voće, a 32 posto jede povrće barem jednom na dan.
Također, 41 posto djece jede slatkiše, 29 posto pije zaslađene sokove i 16 posto djece jede slane grickalice tri puta tjedno.
Što uzrokuje debljinu kod djece?
Ovaj problem se javlja zbog više različitih faktora. Tako će neka djeca imati prekomjernu težinu zbog genetike, dok će kod druge djece problem biti hormoni. Osim toga, do debljine mogu dovesti i stres ili manjak sna.
Uzrok mogu biti određeni socijalni ili ekonomski faktori, poput dostupnosti hrane, kao i same prehrambene navike i tjelesna aktivnost. U nekim slučajevima će pojedini lijekovi voditi do debljine kod djece.
Posljedice debljine kod mališana
Debljina kod djece može ostaviti probleme i kasnije u životu. Tako se može javiti dijabetes ili visoki krvni tlak i visoki kolesterol.
Višak kilograma može utjecati i na zglobove i biti opterećenje za koljena ili leđa. Kod deblje djece se može javiti i astma.
Isto tako, djecu će zbog izgleda često vrijeđati njihovi vršnjaci. Kao posljedica se s vremenom kod djece onda javljaju i nisko samopoštovanje i depresija.
Može li se debljina kod djece spriječiti?
Važno je paziti na obroke kod djece, da imaju dovoljno obroka na dan, ali i da oni sadrže voće i povrće, proteine i žitarice. S druge strane, treba izbjegavati slatkiše, grickalice i sokove ili brzu hranu.
Osim hrane, roditelji trebaju paziti i na to da djeca dovoljno spavaju jer premalo sna može povećati šansu za pojavom pretilosti. Najbolje bi bilo da djeca na spavanje idu svaki dan u isto vrijeme i bude se u isto vrijeme.
Kako se tretira debljina kod djece?
Je li dijete pretilo ili ne, određuje se pomoću indeksa tjelesne mase, što je zapravo odnos tjelesne mase i visine djeteta, a iznos se uspoređuje s težinom druge djece iste dobi.
Osim toga, liječnik će uzeti u obzir i druge faktore, poput genetske predispozicije za pretilost, kao i zdravstvenog stanja djece.
Kako dijete više ne bi imalo probleme s debljinom, potrebno je pripaziti na njegovu prehranu. Tako se postepeno uvode promjene, više voća i povrća, zdravijih slatkiša i više tjelesne aktivnosti.
Važno je da te promjene postanu dio rutine djeteta, ali i da se ne uvode naglo. Djeci će isto tako puno značiti da roditelji imaju zdrave navike koje će djeca onda slijediti.
Zaključak
Debljina kod djece je sve češći problem diljem svijeta. Do debljine dolazi iz više razloga, a važno je na vrijeme reagirati i savjetovati se s liječnikom. Kako dijete ne bi imalo problema u životu zbog debljine, potrebno je promijeniti prehrambene navike i uvesti više tjelesne aktivnosti.
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