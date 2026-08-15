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Wegovy radi slično kao i Ozempic: Što je i kako se koristi ovaj novi lijek za mršavljenje?
Wegovy je lijek koji se koristi za mršavljenje, a koji postaje sve popularniji. On se koristi za smanjenje tjelesne mase za osobe koje imaju prekomjernu tjelesnu masu ili su pretile.
Njegova djelatna tvar je semaglutid, kao i kod Ozempica, a može imati i određene nuspojave.
Još jedan lijek za tretiranje debljine i kontrolu tjelesne težine je Wegovy. On se koristi tako da se jednom tjedno injekcijom, odnosno injekcijskom olovkom ubrizgava pod kožu. Iako daje određene rezultate na dulje staze, kod nekih osoba može izazvati probleme.
Što je Wegovy?
Wegovy se koristi kod osoba koje imaju višak tjelesne mase ili koje su pretile. On funkcionira na način da smanjuje apetit. Često se koristi u kombinaciji s vježbanjem ili promjenom načina prehrane.
Ovaj lijek se može koristiti i za sprječavanje srčanih udara ili moždanih udara kod osoba koje su pretile.
Jednako tako, može služiti i kao lijek kojim se tretira masna jetra koja izaziva probleme. Dok se koristi ovaj lijek važno je piti puno vode, kako ne bi došlo do dehidracije.
Tko sve može koristiti Wegovy?
Wegovy se koristi kod osobe kojima je indeks tjelesne mase veći ili jednak brojki 30 ili kod osoba kojima je on veći ili jednak brojki 27, ali koje imaju određene zdravstvene probleme poput dijabetesa, visokog krvnog tlaka, prevelike razine masti u krvi, apneju i slično.
Koristi se i kod adolescenata kod kojih je indeks tjelesne mase veći nego kod 95 posto djece njihove dobi ili kod adolescenata koji imaju više od 60 kilograma.
S druge strane, ovaj lijek ne mogu i ne trebaju koristiti osobe koje nisu pretile, a koje žele smršavjeti nekoliko kilograma.
Kako se koristi Wegovy?
Lijek se koristi pomoću injekcija, odnosno injekcijskih olovki u kojima se već nalazi preporučena doza. One se onda jednom tjednom ubrizgavaju pod kožu i to najčešće na trbuh, bedra ili nadlakticu.
S vremenom se doza lijeka povećava pa se prvi mjesec koristi 0,25 miligrama po injekciji, dok nakon pet mjeseci korištenja doza iznosi 2,4 miligrama. Ipak, često se bilježi povratak kilograma jednom kada se lijek prestane uzimati i zato je važno uz lijek steći zdrave navike tjelesne aktivnosti i prehrane.
Europska komisija je odobrila i tabletu Wegovy koja se uzima jednom dnevno. Ipak, one nisu jednako učinkovite kao i injekcija.
HZZO i Wegovy
Wegovy se dobiva nakon savjetovanja s liječnikom ili specijalistom poput endokrinologa. Isto tako, ne može se dobiti preko recepta na teret HZZO-a, već se treba platiti puna cijena lijeka.
Cijena ovisi o dozi i iznosi od 143 do 244 eura. Kako bi se kupio, potrebno je u ljekarni priložiti privatni recept.
Wegovy i nuspojave
Kao i svaki lijek i ovaj ima nuspojave. Tako su najčešče nuspojave, koje se javljaju kod jedne od deset osoba, glavobolja, mučnina, povraćanje, proljev, zatvor ili abodimnalna bol. Ove nuspojave se javljaju kada se tek počne uzimati lijek, dok se tijelo ne navikne.
Kasnije se povlače.
Ipak, kod nekih osoba koje dugoročno uzimaju Wegovy se mogu javiti i ozbiljniji problemi.
Ovdje spadaju pankreatitis, problemi s bubrezima, bolest žući, upala slijepog crijeva ili povećani rizik od raka štitnjače. Osim toga, lijek ne bi trebale uzimati osobe koje imaju rak štitnjače ili trudnice.
Zaključak
Wegovy je lijek koji se koristi kod osoba koje imaju prekomjernu težinu ili koje su pretile. Ovaj lijek se korsti jednom tjedno u obliku injekcije ili dnevno u obliku tablete, a treba se koristiti dugoročno kako bi se vidjeli rezultati.
Osim za smanjenje broja kilograma, koristi se i za tretiranje pojedinih bolesti.
Lijek se ne izdaje na trošak HZZO-a, već osoba plaća njegovu punu cijenu.
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