Wegovy radi slično kao i Ozempic: Što je i kako se koristi ovaj novi lijek za mršavljenje?

Kao i svaki lijek i ovaj ima nuspojave. Tako su najčešče nuspojave, koje se javljaju kod jedne od deset osoba, glavobolja, mučnina, povraćanje, proljev, zatvor ili abodimnalna bol. Ove nuspojave se javljaju kada se tek počne uzimati lijek, dok se tijelo ne navikne.