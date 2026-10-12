Najčešći mitovi o vitaminima u koje mnogi još vjeruju

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) dodatke prehrani regulira kao hranu, a ne kao lijekove, pa prije izlaska na tržište ne provjerava njihovu sigurnost, učinkovitost ni sastav. Slično je i u Europskoj uniji, pa tako i u Hrvatskoj, gdje se dodaci prehrani pravno smatraju hranom i ne prolaze postupak odobravanja kakav vrijedi za lijekove. Zato se čistoća i doziranje znatno razlikuju od proizvoda do proizvoda. Laboratorijske analize u pojedinim su tabletama kurkume pronašle visoke razine teških metala, a proizvodi od spiruline i klorele mogu biti onečišćeni toksinima i teškim metalima iz uzgajališta.