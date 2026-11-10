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CIJENA ENERGIJE RASLA 66 POSTO

Od vina do svinjetine: Velike razlike u kretanju cijena poljoprivrednih proizvoda, evo detalja

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Hina
|
10. stu. 2026. 10:09
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PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u drugom tromjesečju ove godine porasle su za 3,9 posto u odnosu na isto razdoblje lani, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

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Cijene biljnih proizvoda su porasle za sedam posto, a cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda za 1,4 posto, podaci su DZS-a objavljeni u ponedjeljak.

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine cijene su porasle u svim skupinama biljnih proizvoda koje imaju najveći udio u biljnoj proizvodnji, navode statističari.

Cijene vina su porasle za 14 posto, krmnog bilja za 13,5 posto, povrća, cvijeća i sadnica za 9,3 posto, i žitarica za 0,1 posto.

Istodobno su pale cijene maslinovog ulja za 13,5 posto.

Neke su cijene i padale, ali cijena energije snažno raste

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem 2025. cijene su porasle u skupinama goveda za 12,1 posto i peradi, za 0,8 posto, dok su cijene svinja pale za 19,7 posto i mlijeka za jedan posto.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u drugom tromjesečju ove godine u usporedbi s istim tromjesečjem lani porasle su za 8,7 posto, a na taj je rast, kako navode iz DZS-a, utjecao porast cijena energije, gnojiva i stočne hrane.

Tako su cijene energije porasle za 66,6 posto, gnojiva za 14,7 posto i stočne hrane za 2,7 posto. Porasle su i cijene sredstava za zaštitu bilja za 3,5 posto.

Istodobno su cijene sjemena i sadnog materijala pale za 6,3 posto, a veterinarskih usluga za 3,4 posto.

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