NESVAKIDAŠNJA NESREĆA
Drama u lovu na fazane: Lovac zapeo za kupinu pa sačmom pogodio dvojicu kolega
Tijekom subotnjeg skupnog lova na fazane u Bogdanovcu lovcu je slučajno opalila puška u trenutku kada se sapleo o divlje kupine, pri čemu su sačmom pogođena dvojica lovaca koji su lakše ozlijeđeni, izvijestila je u ponedjeljak PU međimurska.
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Nesreća se dogodila 7. studenoga oko 9,20 sati u šumskom predjelu zvanom „Krč”, tijekom lova koji je organiziralo lovačko društvo iz Gornjeg Mihaljevca, u kojem su sudjelovali članovi društva i njihovi gosti.
Prema informacijama policije, 48-godišnjak se kretao šumskim područjem obraslim divljom kupinom te je u trenutku ispaljivanja streljiva nogom zapeo za kupinu, zbog čega je došlo do nekontroliranog opaljenja.
Odmah su mu oduzeli pušku
Ozlijeđenim lovcima u dobi od 57 i 66 godina liječnička pomoć pružena je u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje su im sanirane rane od sačme, nakon čega su pušteni na kućnu njegu.
Policija je 48-godišnjaku oduzela pušku, a o događaju će obavijestiti nadležnog lovnog inspektora. Kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.
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