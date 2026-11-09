Unsplash

Tijekom subotnjeg skupnog lova na fazane u Bogdanovcu lovcu je slučajno opalila puška u trenutku kada se sapleo o divlje kupine, pri čemu su sačmom pogođena dvojica lovaca koji su lakše ozlijeđeni, izvijestila je u ponedjeljak PU međimurska.

Podijeli

Oglas

Nesreća se dogodila 7. studenoga oko 9,20 sati u šumskom predjelu zvanom „Krč”, tijekom lova koji je organiziralo lovačko društvo iz Gornjeg Mihaljevca, u kojem su sudjelovali članovi društva i njihovi gosti.

Prema informacijama policije, 48-godišnjak se kretao šumskim područjem obraslim divljom kupinom te je u trenutku ispaljivanja streljiva nogom zapeo za kupinu, zbog čega je došlo do nekontroliranog opaljenja.

Odmah su mu oduzeli pušku

Ozlijeđenim lovcima u dobi od 57 i 66 godina liječnička pomoć pružena je u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje su im sanirane rane od sačme, nakon čega su pušteni na kućnu njegu.

Policija je 48-godišnjaku oduzela pušku, a o događaju će obavijestiti nadležnog lovnog inspektora. Kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.