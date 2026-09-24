AFRIČKA SVINJSKA KUGA
Mijenjaju se pravila: Lovci koji drže svinje ponovno mogu u lov, ali ne svugdje
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je izvijestilo da je donesena nova naredba vezana uz afričku svinjsku kugu (ASK) i lovstvo kojom se značajno suzila dosadašnja opća zabrana i omogućilo sudjelovanje u lovu na divlje svinje svugdje gdje epidemiološki rizik to dopušta.
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Novom naredbom, kako se navodi, ciljano se ublažava opća zabrana uvedena prethodnom izmjenom naredbe od 28. kolovoza, prema kojoj osobe koje drže svinje i članovi njihovih kućanstava nisu mogli sudjelovati u lovu na divlje svinje na području cijele Hrvatske.
Time se pravila prilagođavaju stvarnoj epidemiološkoj situaciji te se lovcima koji drže svinje izvan zona ograničenja ponovno omogućuje sudjelovanje u lovu na divlje svinje na većem dijelu Hrvatske.
Ograničenje ostaje na snazi na području pet županija u kojima se nalaze područja određena kao zona ograničenja I i zona ograničenja III zbog ASK. To su Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska županija.
Budući da zone ograničenja I i III ne obuhvaćaju nužno cjelokupno područje svih navedenih županija, radi uspostave jasnih, jednoznačnih i lako provedivih pravila, ograničenje sudjelovanja u lovu primjenjivat će se na cijelo područje svih pet županija., navodi se u objavi Ministarstva.
Tko smije u lov, a tko ne?
To znači da osobe koje drže svinje izvan zona ograničenja, kao i članovi njihovih kućanstava, mogu sudjelovati u lovu na divlje svinje, osim na području navedenih pet županija.
Za osobe koje drže svinje na područjima obuhvaćenima zonama ograničenja I i III i članove njihovih kućanstava i dalje se primjenjuju propisane mjere ograničenja radi smanjenja rizika od prijenosa i širenja virusa ASK.
Istodobno, osobe zaposlene na objektima na kojima se drži 101 ili više svinja i dalje ne mogu sudjelovati u lovu na divlje svinje. Ova se mjera, kako se navodi, zadržava zbog povećanog biosigurnosnog rizika i mogućih posljedica unošenja virusa ASK na veće objekte za držanje svinja.
Iz ministarstva napominju kako su novim rješenjem značajno suzili dosadašnju opću zabranu i omogućili sudjelovanje u lovu na divlje svinje svugdje gdje epidemiološki rizik to dopušta. Time se, kažu, izlazi ususret lovcima i omogućuje učinkovitije gospodarenje populacijom divljih svinja, uz zadržavanje nužnih biosigurnosnih mjera na područjima povećanog rizika i u odnosu na velike objekte za držanje svinja.
Na taj se način postiže ravnoteža između potreba lovaca i lovnogospodarskog sustava te zaštite domaćeg svinjogojstva od širenja ASK, navodi se u objavi na internetskim stranicama Ministarstva.
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