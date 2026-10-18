Kako pravilno čuvati zimnicu: Toplina i vlaga mogu sve upropastiti za samo nekoliko tjedana

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Listopad je mjesec kada se u mnogim domovima pune police ajvarom, kiselim povrćem, pekmezom i rajčicom. Koliko će zimnica trajati ne ovisi samo o receptu, nego i o mjestu na kojem će staklenke stajati sljedećih mjeseci.

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Prema smjernicama američkog Nacionalnog centra za kućno konzerviranje hrane (National Center for Home Food Preservation), staklenke treba čuvati na čistom, hladnom, tamnom i suhom mjestu. Za najbolju kvalitetu hrane temperatura bi trebala biti između 10 i 21 stupanj Celzija, prenosi Klix.

Držite zimnicu dalje od peći i sunca

Stručnjaci upozoravaju da staklenke ne bi trebalo držati na temperaturi višoj od 35 stupnjeva. Ne bi ih trebalo ostavljati ni pokraj toplih cijevi, štednjaka i peći ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Na toplome mjestu hrana može izgubiti kvalitetu za nekoliko tjedana ili mjeseci, a može se i pokvariti. Na to treba misliti sada kada počinje sezona grijanja, osobito ako se smočnica nalazi uz kuhinju ili blizu radijatora.

Drugi veliki neprijatelj zimnice je vlaga. Prema smjernicama Centra, ona može izazvati koroziju metalnih poklopaca i narušiti vakuum, nakon čega se hrana može ponovno kontaminirati i pokvariti.

Operite staklenke prije spremanja

Prije nego što zimnicu odložite na policu, operite i osušite poklopce i rubove staklenki, čak i ako na njima nema vidljivih tragova. Kako navodi Centar, ostaci šećera i škroba na vlažnom mjestu mogu potaknuti razvoj plijesni.

Svaku staklenku označite nazivom sadržaja i datumom pripreme. Pripremite samo onoliko zimnice koliko ćete potrošiti u roku od godinu dana, osim ako recept za određenu namirnicu ne navodi drukčije.

Sveučilište New Hampshire prenosi iste smjernice i savjetuje da staklenke ne slažete u više od dva reda. Između redova stavite podlogu kako se ne bi oštetili poklopci na donjim staklenkama.

Što ako je smočnica hladna?

Mnogi zimnicu čuvaju u negrijanoj smočnici, podrumu ili garaži. Samo smrzavanje neće nužno pokvariti hranu, osim ako staklenka izgubi vakuum pa se sadržaj kontaminira.

Ipak, smrzavanje i odmrzavanje mogu omekšati sadržaj. Ako postoji opasnost od smrzavanja, stručnjaci preporučuju da staklenke omotate novinskim papirom, stavite ih u čvrste kartonske kutije te prekrijete dodatnim novinama i dekama.

Kada staklenku treba baciti?

Prije otvaranja svaku staklenku dobro pregledajte. Znakovi kvarenja uključuju ispupčen ili labav poklopac, curenje, mjehuriće koji se podižu u staklenci, neobičan miris ili boju te pojavu plijesni.

Hranu iz staklenke čiji je poklopac popustio ili koja pokazuje bilo kakve znakove kvarenja ne treba ni kušati. Kod namirnica s malo kiseline, među kojima je i rajčica, kvarenje se ponekad gotovo uopće ne primjećuje.