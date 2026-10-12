Objavljena karta najopasnijih zemalja za 2027.: Na popisu i omiljena odredišta

Na karti se ne izdvajaju samo ratne zone. Meksiko i dalje pripada skupini zemalja s visokim rizikom zbog nasilja povezanog s narkokartelima. Problem nije ograničen samo na područja koja turisti inače izbjegavaju, već se nasilje bilježi i u nekim popularnim turističkim destinacijama, među njima Cancúnu, Tulumu i Puerto Vallarti. Visokim rizikom sada je označen i Ekvador, gdje je eskaliralo nasilje kriminalnih skupina. Posebno se izdvaja Guayaquil, grad kroz koji prolazi dio putnika koji nastavljaju prema otočju Galápagos. Kod Turske i Egipta situacija je nešto složenija. Nije cijela država označena istom razinom rizika. U Turskoj se najveći problemi odnose na područja uz granice s Iranom, Irakom i Sirijom, dok su turistička mjesta poput Antalyje i Bodruma daleko od tih područja. U Egiptu su među rizičnijim područjima sjeverni Sinaj te pojedine pogranične i pustinjske regije.