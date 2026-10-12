Stavite list papira u vrata hladnjaka: Rezultat bi vas mogao iznenaditi

Ilustracija: AI Generated/Pixabay

Hladnjak radi 24 sata dnevno, pa čak i mali nedostaci mogu povećati potrošnju električne energije. Jedan od najčešćih problema povezan je s gumenom brtvom na vratima, a njezino stanje možete provjeriti za nekoliko sekundi, uz pomoć običnog lista papira.

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Ako vrata hladnjaka ne prianjaju dobro, u njegovu unutrašnjost ulazi topli zrak. Zbog toga sustav hlađenja mora raditi intenzivnije kako bi održao odgovarajuću temperaturu, što može povećati račun za struju.

Kako provjeriti zatvaraju li se vrata pravilno?

Otvorite hladnjak i stavite list papira između gumene brtve i okvira, tako da dio papira ostane izvan uređaja. Zatim zatvorite vrata i pokušajte polako izvući papir.

Ako osjetite otpor, brtva vjerojatno dobro prianja. No ako papir izlazi gotovo bez otpora, moguće je da vrata ne zatvaraju dovoljno čvrsto.

Postupak ponovite na nekoliko mjesta, uz gornji i donji rub te na obje bočne strane vrata.

Ipak, ovaj test nije pouzdan dokaz kvara jer rezultat ovisi i o debljini papira te konstrukciji hladnjaka.

Problem se može riješiti i bez servisera

Ako posumnjate da brtva ne prianja dobro, najprije provjerite ima li pukotina, deformacija ili nakupljene prljavštine.

Masnoća, mrvice i ostaci hrane mogu ometati zatvaranje vrata, pa je brtvu dobro očistiti prema uputama proizvođača. Provjerite i sprječavaju li boce, posude ili namirnice potpuno zatvaranje hladnjaka.

Ako je brtva oštećena ili se problem nastavi, možda će biti potrebna zamjena ili pregled servisera, piše Oslobođenje.

Veća potrošnja nije jedina posljedica

Neispravna brtva može uzrokovati i pojačano stvaranje vlage i leda, sporije hlađenje te poteškoće s održavanjem temperature potrebne za sigurno čuvanje hrane.

Koliko se električne energije može uštedjeti popravkom, ovisi o modelu hladnjaka i stupnju oštećenja.

Sam test s papirom neće smanjiti potrošnju struje, ali može pomoći da na vrijeme otkrijete problem koji bi inače ostao neprimijećen.