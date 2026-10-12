Imate li ovu kovanicu? Na internetu se za nju traži čak 500 eura

Pixabay / Ilustracija

Obična kovanica od 2 eura u pravim okolnostima može vrijediti i stotine eura. Upravo to pokazuje nova prigodna kovanica koju je Irska izdala povodom 50. obljetnice benda U2. Najrjeđa verzija rasprodana je samo nekoliko minuta nakon početka prodaje, a na internetskom tržištu za pojedine primjerke traži se i do 500 eura.

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Na kovanici su prikazana četiri člana slavne irske grupe: Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Riječ je o neobičnom izdanju jer je, prema dostupnim izvješćima, prvi put jedna aktivna rock grupa ovjekovječena na službenoj europskoj kovanici, piše Fenix Magazin.

Interes kolekcionara posebno je velik za ograničenu verziju koja je izvorno stajala 39,95 eura. Prema pisanju Focusa, na sekundarnom tržištu za nju su se već postizale cijene od 300 do 400 eura, dok su pojedine internetske ponude dosezale i 500 eura.

To znači da se za najskuplje ponuđene primjerke traži čak 250 puta više od nominalne vrijednosti od 2 eura. Ipak, oglašena cijena ne znači nužno da će se kovanica po tom iznosu doista i prodati.

Najrjeđa verzija rasprodana za nekoliko minuta

Kovanica je puštena u prodaju 25. rujna 2026., točno 50 godina nakon važnog trenutka u povijesti benda. Istoga dana 1976. bubnjar Larry Mullen Jr. na oglasnoj ploči svoje škole u Dublinu tražio je glazbenike za osnivanje grupe. Iz tog je poziva poslije nastao U2.

Irska središnja banka pripremila je dvije kolekcionarske verzije prigodne kovanice.

Jeftinija verzija izdana je u nakladi od 150.000 primjeraka. Dolazi u posebno otisnutoj kartonskoj ambalaži, takozvanoj coincard, a početna cijena iznosila je 14,95 eura.

Znatno je rjeđa verzija poznata kao Proof, odnosno kovanica izrađena posebnim postupkom za kolekcionare. Njezina je površina u pozadini zrcalno sjajna, dok je motiv matiran. Proizvedeno je samo 5.000 primjeraka.

Upravo je ta verzija, prema izvješćima, rasprodana u svega nekoliko minuta nakon početka prodaje.

Četiri člana benda na službenoj eurokovanici

Na prednjoj strani kovanice nalaze se Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Uz njih su prikazani naziv benda, godine 1976. i 2026. te irska oznaka „Éire”. Dizajn je osmislio Shaughn McGrath, a kovanicu je izradila Kraljevska nizozemska kovnica novca.

Prikazivanje živih osoba na službenim eurokovanicama načelno je dopušteno. Neke države, primjerice, na svojim kovanicama prikazuju aktualne monarhe. Ipak, odluka Irske da oda počast aktivnom rock bendu, umjesto povijesnoj ličnosti ili državniku, prilično je neuobičajena.

U2 je jedna od najuspješnijih irskih glazbenih grupa. Prema podacima irske središnje banke, bend je u svijetu prodao više od 175 milijuna nosača zvuka i osvojio 22 nagrade Grammy.

Kovanicu nećete pronaći u običnom novčaniku

Iako je riječ o službenom sredstvu plaćanja, ne treba očekivati da će se ova kovanica pojaviti u svakodnevnom kusuru.

Cijela naklada od 155.000 primjeraka prodavana je isključivo u kolekcionarskoj ambalaži ili kao posebno izrađena Proof verzija. Dodatna naklada u rolnama za redovni optjecaj nije predviđena.

Kovanica se načelno može koristiti za plaćanje u europodručju po nominalnoj vrijednosti od 2 eura. Međutim, kolekcionar koji bi rijetki primjerak izvadio iz ambalaže i njime platio račun mogao bi se odreći znatno veće vrijednosti.

Hoće li kovanica dugoročno vrijediti stotine eura?

Visoke cijene koje se pojavljuju neposredno nakon rasprodaje ne jamče da će kovanica toliko vrijediti i u budućnosti. Kod kolekcionarskih izdanja cijene često snažno porastu nakon što se rasproda početna naklada. Hoće li se takav interes zadržati ili će cijene kasnije pasti, zasad nije moguće pouzdano procijeniti.

Na vrijednost utječu rijetkost izdanja, stanje kovanice, očuvanost ambalaže i potražnja među kolekcionarima. Posebno bi zanimljiva mogla ostati Proof verzija, ograničena na samo 5.000 primjeraka.

Prigodne eurokovanice s motivima popularne kulture nisu potpuna novost. Francuska je, primjerice, 2019. izdala kovanicu posvećenu stripovskom junaku Asterixu. Irsko izdanje ipak se izdvaja jer slavi bend koji je i nakon pet desetljeća još aktivan. Za kolekcionare je zato najvažnije razlikovati početnu prodajnu cijenu, cijenu koju prodavači traže na internetu i iznos koji je kupac doista spreman platiti.