RECEPT IZ BIVŠE JUGE
Naše bake su znale tajnu savršenih ukiseljenih paprika: Ova dva trika vrijedi zapamtiti
Ako ove godine pripremate zimnicu koja će vas okusom podsjetiti na djetinjstvo i bakinu smočnicu, ukiseljene paprike odličan su izbor, a dva detalja mogu biti ključna da i mjesecima kasnije ostanu ukusne i čvrste.
Priprema nije zahtjevna, no važno je pravilno provesti postupak kako bi paprike dugo zadržale okus i ugodnu čvrstoću.
Najvažnija je kratka toplinska obrada. Paprike trebaju u vrućoj tekućini ostati tek toliko da malo omekšaju kako bi ih se bez problema moglo složiti u staklenke. Ako ih predugo kuhate, mogle bi postati premekane, izgubiti oblik, a kasnije i karakterističnu teksturu.
Takva zimnica tijekom hladnijih mjeseci odlično pristaje uz pečeno meso, jela od graha, sarmu i brojna druga jela.
Recept za kisele paprike
Za pripremu su potrebna 3 kilograma paprika, 2 litre vode, litra alkoholnog octa, 6 ravnih žlica soli, 9 ravnih žlica šećera, 250 mililitara ulja, 2 do 3 žlice papra u zrnu te konzervans za kiseljenje, koji treba koristiti prema uputama proizvođača.
Paprike najprije temeljito operite i uklonite sve oštećene dijelove. Za zimnicu birajte zdrave i čvrste plodove bez znakova truljenja ili drugih oštećenja. Možete ih ostaviti cijele, ali možete ukloniti i peteljke i sjemenke, ovisno o tome kako ih kasnije želite posložiti u staklenke.
U veći lonac ulijte vodu i ocat, a zatim dodajte ulje, sol i šećer. Sve stavite na štednjak i pričekajte da tekućina zavrije.
Tada počinje najvažniji dio pripreme. Paprike postupno dodajte u kipuću tekućinu, u nekoliko manjih količina. Nemojte ih predugo kuhati. Potrebno ih je zagrijati tek toliko da malo izgube čvrstoću i da ih kasnije lakše možete složiti u staklenke.
Ostavite ih do sljedećeg dana
Ako ih prekuhate, paprike će postati premekane, a tijekom čuvanja mogu se početi raspadati i izgubiti oblik.
Omekšale paprike pažljivo složite u čiste i pripremljene staklenke. Nemojte ih previše pritiskati jer bi mogle puknuti. Između pojedinih slojeva po želji možete dodati i nekoliko zrna papra.
Tekućinu u kojoj ste kratko prokuhali paprike ponovno zagrijte do vrenja. Vrućim preljevom pažljivo napunite staklenke, pri čemu je važno da paprike budu potpuno prekrivene tekućinom.
Na kraju dodajte konzervans, odnosno sredstvo za kiseljenje, i pritom se strogo pridržavajte količine i uputa na ambalaži proizvoda koji koristite.
Staklenke nemojte odmah potpuno zatvoriti, nego ih ostavite da stoje do sljedećeg dana. Paprike će u međuvremenu upiti dio tekućine, pa sljedeći dan provjerite njezinu razinu. Ako paprike više nisu potpuno prekrivene, dodajte još pripremljenog preljeva.
Dva najvažnija pravila
Kada provjerite da je sve kako treba, staklenke dobro zatvorite čistim poklopcima i spremite ih na tamno i hladno mjesto.
Kod cijelog postupka najvažnije je zapamtiti dva pravila: paprike tijekom kratkog kuhanja ne smiju previše omekšati, a u staklenkama cijelo vrijeme moraju biti potpuno prekrivene tekućinom.
Upravo ta dva detalja mogu odlučiti hoće li vas tijekom zime u smočnici dočekati čvrsta i ukusna zimnica ili znatno lošiji rezultat.
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