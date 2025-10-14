PROVJERENE METODE
Stručnjaci otkrivaju - evo kako najbolje ukloniti plijesan sa zidova
Plijesan je čest problem tijekom zime i obično se pojavljuje u tamnim mrljama na zidovima. No, koji je najbolji način da je se riješite – i spriječite da se ponovno pojavi? Stručnjaci su upitani za njihovu provjerenu metodu.
Plijesan je jedan od onih kućanskih problema koji se pojavi gotovo preko noći — osobito zimi, kada se stvaraju kondenzacija i vlaga. Bilo da se širi preko boje u kupaonici ili se pojavljuje na zidovima spavaće sobe, jednom kada se razvije, teško ju je potpuno ukloniti.
Kako bi saznali najučinkovitije načine za trajno uklanjanje i sprječavanje plijesni na zidovima, Express je razgovarao sa sedam stručnjaka za čišćenje i održavanje doma. Iako su se njihove metode ponešto razlikovale, svi su se složili oko jedne ključne stvari: morate ukloniti izvor vlage i poboljšati ventilaciju, inače će se plijesan uvijek vraćati.
Bijeli ocat
Za nekoliko stručnjaka, bijeli ocat bio je glavno rješenje za sigurno i prirodno uklanjanje plijesni. Laura Harnett, osnivačica ekološkog brenda za čišćenje Seep, rekla je:
„Najbolje sredstvo za uklanjanje plijesni je bijeli ocat jer ubija spore plijesni i sprječava njihovo ponovno pojavljivanje. Mnogi koriste izbjeljivač, ali to je agresivna kemikalija koja uklanja samo površinski sloj plijesni.”
Jimmy Englezos, stručnjak za „uradi sam“ i menadžer brenda u Ronsealu, složio se da bijeli ocat može biti vrlo učinkovit:
„Pomiješajte jedan dio octa s vodom u bočici s raspršivačem. Raspršite po zahvaćenim područjima i ostavite da djeluje sat vremena. Nakon toga prebrišite ostatke octa vlažnom krpom.”
Chris Houghton, stručnjak za dom iz HomeServea, također je podržao prirodne metode:
„Za prirodniju alternativu, bijeli ocat ili otopina sode bikarbone u vodi mogu biti jednako učinkoviti.”
Sprejevi protiv plijesni
Olivia Young, stručnjakinja za čišćenje i znanstvenica za razvoj proizvoda u Astonishu, preporučuje korištenje spreja protiv plijesni i brzo djelovanje:
„Ako primijetite plijesan, odmah je tretirajte specijaliziranim sprejem Mould and Mildew Blaster. Stavite rukavice, poprskajte zahvaćeno područje i ostavite nekoliko minuta prije nego što obrišete.”
Dave Sayce, suosnivač i direktor tvrtke Compare My Move, dodaje:
„Na tvrdim površinama koristite sprej protiv plijesni koji ubija i mrlje i spore, kako se plijesan ne bi vratila.”
Zac Hemming, direktor ICE Cleaninga, preporučuje korištenje specijaliziranih sredstava umjesto običnog izbjeljivača:
„Specijalni proizvodi formulirani su tako da prodiru u porozne površine i uništavaju spore plijesni u korijenu, a ne samo na površini, što sprječava njihovo ponovno pojavljivanje.”
Izbjeljivač
Dok su neki stručnjaci preferirali ocat, drugi smatraju da izbjeljivač može biti koristan u kupaonicama i na pločicama, gdje se plijesan najčešće nakuplja.
Colm Lalor, komercijalni direktor u nuie, rekao je:
„Za uklanjanje plijesni sa zidova i površina bez pločica, napravite jednostavnu otopinu – jedan dio izbjeljivača i četiri dijela vode. Nježno ribajte vlažnom krpom dok plijesan ne nestane, a zatim dobro osušite površinu.”
Jimmy (Ronseal) dodaje da se, slično kao s octom, može pripremiti otopina s izbjeljivačem:
„Pomiješajte jedan dio izbjeljivača s četiri dijela vode i prebrišite zid krpom. No budite oprezni – izbjeljivač može promijeniti boju zida i ostaviti svijetle mrlje ili tragove kapanja.”
Ventilacija
Prevencija je bila još jedna zajednička tema — svi stručnjaci naglašavaju važnost održavanja doma toplim, prozračnim i suhim kako bi se spriječilo ponovno pojavljivanje plijesni.
Olivia (Astonish) napominje da dobar protok zraka može spriječiti stvaranje plijesni:
„Bez pravilne ventilacije, vlaga ostaje u zraku i potiče rast plijesni. Ako je tretirate rano, spriječit ćete širenje i zaštititi i svoj dom i zdravlje.”
Zac (ICE Cleaning) dodaje:
„Prevencija je ključna. Poboljšajte ventilaciju, brzo popravite curenja i povremeno provjeravajte kvalitetu zraka.”
Chris (HomeServe) dijeli sličan savjet:
„Kako biste spriječili povratak plijesni, dom mora biti dobro prozračen – otvarajte prozore ili koristite ventilatore tijekom kuhanja i tuširanja, popravite sva curenja i redovito brišite kondenzaciju s prozora i zidova.”
Sarah Dempsey, stručnjakinja za čišćenje iz MyJobQuotea u suradnji s tombolom, dodaje:
„Otvorite prozore nakon tuširanja kako bi vlaga izašla. Kako biste spriječili kondenzaciju na hladnim površinama i rast plijesni, održavajte grijanje na niskoj, stabilnoj razini kako biste podigli temperaturu u pozadini.”
Zaključak:
Svi stručnjaci složili su se da nijedna kemikalija ne može pomoći ako ne riješite uzrok vlage. Ključ uspjeha je uklanjanje izvora vlage, dobra ventilacija i redovito održavanje doma.
