Stručnjaci otkrivaju - evo kako najbolje ukloniti plijesan sa zidova

Kako bi saznali najučinkovitije načine za trajno uklanjanje i sprječavanje plijesni na zidovima, Express je razgovarao sa sedam stručnjaka za čišćenje i održavanje doma. Iako su se njihove metode ponešto razlikovale, svi su se složili oko jedne ključne stvari: morate ukloniti izvor vlage i poboljšati ventilaciju, inače će se plijesan uvijek vraćati.