Američka pjevačica ispisala povijest: Otkupila prava na albume i osigurala milijarde

Na početku karijere Swift je bila pod ugovorom s izdavačkom kućom Big Machine i tamo snimila svojih prvih šest albuma. Kao što je uobičajeno, prava su pripadala izdavačkoj kući, koja ih je 2019. prodala za više od 300 milijuna dolara investicijskoj tvrtki bivšeg glazbenog menadžera Scootera Brauna.