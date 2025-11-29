Slavni pjevači i pjevačice imaju veći rizik od ranije smrti

Kada su istraživači pogledali tko je umro i u kojoj dobi, pojavio se jasan trend: slavni pjevači doživjeli su prosječno 75 godina, dok su njihovi manje slavni kolege živjeli u prosjeku do 79. Članstvo u bendu bilo je povezano s 26 posto manjim rizikom od smrti u odnosu na solo karijeru, ali ukupno gledano, slavni pjevači i dalje su imali 33 posto veći rizik od smrti u analiziranom razdoblju nego njihove manje poznate usporednice.