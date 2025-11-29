NOVO ISTRAŽIVANJE
Slavni pjevači i pjevačice imaju veći rizik od ranije smrti
Onima koji čeznu za svjetlima pozornice, vrijedi upozorenje - budite oprezni što želite. Naime, meteorski uspon do slave vodećim vokalima doista povećava rizik od prerane smrti, pokazuje istraživanje stručnog tima sa Sveučilišta Witten/Herdecke u Njemačkoj.
Njihova analiza pjevača iz Europe i SAD-a pokazala je da su slavni umirali u prosjeku gotovo pet godina ranije od manje poznatih pjevača, što sugerira da je sama slava, a ne stil života ili zahtjevi posla, glavni uzrok.
Slavni solo pjevači pritom su prolazili lošije od glavnih vokala u prominentnim bendovima, pokazala je analiza, vjerojatno zato što su bili izloženiji, suočavali se s većim pritiskom i imali manje emocionalne podrške tijekom uspona i padova života rock zvijezda.
Prosječno žive gotovo pet godina kraće
"To je zabrinjavajuće jer pokazuje da su slavni glazbenici doista u riziku od prerane smrti", rekao je za Guardian Michael Dufner, profesor osobnosti, psihologije i dijagnostike te ujedno i glavni autor studije.
"U prosjeku, njihov je život bio kraći za 4,6 godina", dodao je.
Svako desetljeće ima popis zvijezda čiji je život bio kratak, ali blistav - desete ovog stoljeća kao primjere imaju Amy Winehouse, Whitney Houston, Princea, Georgea Michaela i Keitha Flinta. No kada slavne pjevačke zvijezde umru mlade, medijska se pozornost dramatično pojačava. Zbog toga se primjera lako prisjetiti.
"Ali, što je s rock zvijezdama koje tiho žive do duboke starosti", pita se Dufner.
Kako bi istražili utječe li slava na rizik od prerane smrti, Dufner i kolege identificirali su 324 slavna solo pjevača ili glavna vokala i uparili ih s manje slavnim glazbenicima iste dobi, spola, nacionalnosti, etničke pripadnosti i glazbenog žanra. Kako bi osigurali dovoljan broj smrtnih slučajeva za analizu, fokusirali su se na umjetnike aktivne između 1950. i 1990.
Većina pjevača bili su bijeli muškarci rock glazbe iz SAD-a. Samo 19 posto bili su crnci, a 16,5 posto žene. Najstariji je rođen 1910., a najmlađi 1975. Više od polovice bilo je u bendovima.
Kada su istraživači pogledali tko je umro i u kojoj dobi, pojavio se jasan trend: slavni pjevači doživjeli su prosječno 75 godina, dok su njihovi manje slavni kolege živjeli u prosjeku do 79. Članstvo u bendu bilo je povezano s 26 posto manjim rizikom od smrti u odnosu na solo karijeru, ali ukupno gledano, slavni pjevači i dalje su imali 33 posto veći rizik od smrti u analiziranom razdoblju nego njihove manje poznate usporednice.
Povećani rizik smrti pojavio se tek nakon što su pjevači postali slavni, što dodatno pojačava sumnju da je sama slava bila uzrok prerane smrti. Detalji su objavljeni u časopisu Journal of Epidemiology & Community Health.
Hiperkompetitivan svijet glazbene industrije
Dufner kaže da je potrebno još istraživanja kako bi se razumjelo na koji način slava može pjevače odvesti u ranu grobnicu. Beskrajno javno nadziranje, gubitak privatnosti, pritisak nastupa te normalizacija alkohola i droga vjerojatno imaju utjecaj. No mogu postojati i drugi faktori, poput temperamenta ili teških iskustava iz djetinjstva, koji potiču ljude u riziku da aktivno traže slavu.
Na pitanje što bi današnje zvijezde trebale učiniti, Dufner kaže da je važno prepoznati koliko nezdrav može biti život na turneji, s lako dostupnim drogama i dubokom izolacijom od bliskih prijatelja i obitelji.
"Dobra mjera protiv toga može biti redovito povlačenje korak unatrag", susret s obitelji i starim prijateljima te kritičko preispitivanje vlastitog životnog stila.
Sally Anne Gross, predavačica na Sveučilištu Westminster i koautorica knjige "Can Music Make You Sick?" iz 2020., kaže da studija odražava hiperkompetitivan svijet glazbene industrije, koji je danas pod dominacijom društvenih mreža i u kojem slava funkcionira tako da izolira pojedinca.
"Čini se da je slava otrovna. Zasigurno možemo bolje, ali to ne znači da je lako. Mnogi u glazbenoj industriji - od menadžera do rukovoditelja - iskreno pokušavaju poboljšati uvjete i okruženje. Međutim, slava donosi drugačije izazove. Ne možete jednostavno otići na rehabilitaciju i odreći se te "navike", to nije nešto što je u potpunoj kontroli samog umjetnika", rekla je Gross.
