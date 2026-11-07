nakon više od šest godina
Obnovljeni Muzej Mimara u Zagrebu otvara se za posjetitelje
S obnovljenom povijesnom zgradom na Rooseveltovu trgu i novom koncepcijom stalnog postava Muzej Mimara otvara svoja vrata za posjetitelje u subotu, 7. studenog, nakon više od šest godina što je bio zatvoren zbog posljedica potresa iz 2020.
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„Otvorenje Mimare označava važan trenutak za hrvatsku kulturu, muzejsku zajednicu i generacije posjetitelja kojima je ovaj muzej bio mjesto prvih susreta s umjetnošću. Povratkom jedne od najznačajnijih muzejskih ustanova u zemlji ponovno se otvara prostor otkrivanja, učenja i dijaloga, u kojem umjetnička baština povezuje različita vremena, kulture i ljudska iskustva”, ističe se na stranicama Muzeja.
Kako se dodaje, obnova Muzeja Mimara bila je opsežan stručni pothvat koji je objedinio konstrukcijsko ojačanje, energetsku obnovu, konzervatorsko-restauratorske radove i prilagodbu prostora suvremenim muzejskim standardima, a suradnja muzealaca, konzervatora, restauratora, projektanata, inženjera i izvođača omogućila je očuvanje povijesnih vrijednosti zgrade, uz stvaranje kvalitetnijih i sigurnijih uvjeta za čuvanje, istraživanje i predstavljanje umjetničke građe.
Iz Mimare kažu kako je obnovom ponovno došla do izražaja raskoš arhitekture koja više od stoljeća oblikuje vizuru zagrebačkoga Donjeg grada - pročelju su vraćene izvorne boje, restaurirani oslici i dekoracije otkrivaju bogatstvo povijesnih interijera, svečana dvorana i ulazni prostori ponovno svjedoče o ambiciji vremena u kojem je zgrada nastala, dok suvremena oprema omogućuje njezinu novu muzejsku svakodnevicu.
Koncepcija stalnog postava oblikovana je oko tema prirode, društva i vjere, koje prikazuju čovjekov odnos prema svijetu koji ga okružuje, zajednici u kojoj živi i duhovnosti kojoj se obraća, a sam postav je zamišljen kako bi se obratio različitim generacijama i približio zbirku i onima koji joj se vraćaju i publici koja će Mimaru tek upoznati.
Ravnateljica Muzeja Mimara Tajana Pleše rekla je na nedavnom svečanom otvorenju za uzvanike kako je Mimara od svojeg osnutka mjesto susreta s umjetnošću različitih razdoblja i kultura, ali i mjesto kojem se ljudi vraćaju s vlastitim uspomenama, pitanjima i očekivanjima.
„Zato nam ponovno otvorenje donosi veliku radost i odgovornost. Željeli smo sačuvati posebnost ovoga muzeja i istodobno otvoriti nove mogućnosti njegova doživljavanja. Koncepcijom postava oko prirode, društva i vjere pozivamo posjetitelje da u umjetničkim djelima prepoznaju teme koje su im bliske, otkriju neočekivane poveznice i pronađu vlastiti put kroz zbirku”, napomenula je.
Pleše je istaknula i kako su iza njih godine zahtjevnog rada i iznimne suradnje, a najveća potvrda tog truda bit će trenutak kada obnovljene prostore ponovno ispune posjetitelji.
Zgrada je otvorena 1895. godine, kao dio školskog kompleksa nastalog na inicijativu Izidora Kršnjavoga, prema projektu arhitekata Alfreda Ludwiga i L. Th. Hülssnera. Dok su dva bočna dijela zgrade i danas namijenjeni učenicima, od 1987. njezin je središnji dio postao muzej.
Muzej nosi ime po svojem donatoru, Ante Topića Mimare, koji je svoju zbirku umjetnina darovao hrvatskom narodu, s namjerom da bude trajno dostupna javnosti.
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