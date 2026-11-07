Obnovljeni Muzej Mimara u Zagrebu otvara se za posjetitelje

Koncepcija stalnog postava oblikovana je oko tema prirode, društva i vjere, koje prikazuju čovjekov odnos prema svijetu koji ga okružuje, zajednici u kojoj živi i duhovnosti kojoj se obraća, a sam postav je zamišljen kako bi se obratio različitim generacijama i približio zbirku i onima koji joj se vraćaju i publici koja će Mimaru tek upoznati.