DEMOGRAFSKA SLIKA HRVATSKE
Škole se prazne, brojke su zabrinjavajuće: Evo gdje je nestala trećina učenika
Hrvatska je u posljednjih 13 školskih godina izgubila 63.918 učenika osnovnih i srednjih škola, odnosno 12,5 posto, a najteže je pogođena Vukovarsko-srijemska županija, u kojoj je broj učenika manji za više od trećine, dok rast bilježe samo Grad Zagreb i Istarska županija.
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Podaci iz ŠeR-a (Školskog e-Rudnika) Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih pokazuju kako je najveći pad broja učenika zabilježen u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja je u promatranom razdoblju izgubila 8094 učenika, odnosno 34,37 posto. Slijede Brodsko-posavska županija s padom od 31,41 posto i 6504 učenika manje te Požeško-slavonska županija, u kojoj je broj učenika smanjen za 31,23 posto, odnosno 3229.
Pad veći od 20 posto zabilježen je i u Virovitičko-podravskoj, Sisačko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj, Ličko-senjskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. U Osječko-baranjskoj županiji broj učenika smanjen je za 8870, što je najveći pad u broju među županijama.
S druge strane, rast broja učenika u odnosu na školsku godinu 2013./2014. bilježe samo dvije županije. U Gradu Zagrebu broj učenika povećao se za 2,16 posto, odnosno 2095, dok je u Istarskoj županiji porastao za 1,87 posto, odnosno 399 učenika.
Podaci pokazuju i da je pad broja učenika zabilježen u obje obrazovne razine, pri čemu je broj dječaka smanjen za 12,88 posto, a djevojčica za 12,22 posto.
U posljednjih nekoliko školskih godina pad se usporio. Dok je između školskih godina 2014./2015. i 2015./2016. broj učenika smanjen za 11.992, u posljednjoj usporedbi, između 2025./2026. i 2026./2027., smanjen je za 537 učenika.
Broj učenika u otočnim i brdsko-planinskim školama također u padu
U školama na otocima broj učenika smanjen je za 143, odnosno 1,36 posto, u razdoblju od školske godine 2013./2014. do 2026./2027. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, broj učenika u tim školama pao je s 10 522 na 10 379.
Najveći pad zabilježen je u školama na otocima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gdje je broj učenika smanjen za 8,28 posto. Slijedi Zadarska županija s padom od 6,59 posto, dok je u Splitsko-dalmatinskoj županiji broj učenika porastao za 5,54 posto, odnosno 149 učenika.
Znatno veći pad zabilježen je u školama na brdsko-planinskim područjima, koje su u istom razdoblju izgubile 5555 učenika, odnosno 19,80 posto. Broj učenika u tim školama smanjen je s 28 057 na 22 502.
Najveći postotni pad zabilježen je u Brodsko-posavskoj županiji, gdje je broj učenika u školama na brdsko-planinskim područjima smanjen za 46,74 posto. Slijede Virovitičko-podravska županija s padom od 44 posto, Šibensko-kninska s 42,98 posto te Vukovarsko-srijemska s 40,95 posto.
Među prikazanim županijama jedino je Zagrebačka županija zabilježila rast broja učenika u školama na brdsko-planinskim područjima, i to za 1,84 posto.
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