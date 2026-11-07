Podaci iz ŠeR-a (Školskog e-Rudnika) Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih pokazuju kako je najveći pad broja učenika zabilježen u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja je u promatranom razdoblju izgubila 8094 učenika, odnosno 34,37 posto. Slijede Brodsko-posavska županija s padom od 31,41 posto i 6504 učenika manje te Požeško-slavonska županija, u kojoj je broj učenika smanjen za 31,23 posto, odnosno 3229.