Open AI / ChatGPT

Krastavci su već godinama nezaobilazan prizor na fotografijama opuštanja i njege kože, osobito kada se njihove kriške stavljaju na oči. No pomažu li doista kod natečenih podočnjaka, imaju li negativne kalorije i zašto ih se neke mačke toliko plaše?

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BBC je provjerio tri popularne tvrdnje o krastavcima, koji su, iako ih mnogi smatraju povrćem, botanički, zapravo, voće.

Pomažu li krastavci kod natečenih očiju?

Tvrdnja je točna, ali učinak je privremen.

Krastavci sadrže oko 96 posto vode te korisne hranjive tvari poput vitamina C i K, kalija i vlakana.

Dermatologinja Sam Bunting objašnjava da ohlađene kriške krastavca mogu privremeno smanjiti blagu natečenost područja ispod očiju. Međutim, glavni razlog nije njihov sastav, nego niska temperatura koja sužava krvne žile i kratkotrajno smanjuje oteklinu.

Ističe i da nema dovoljno dokaza da krastavci uklanjaju bore, potiču proizvodnju kolagena ili trajno smanjuju tamne podočnjake.

Imaju li krastavci negativne kalorije?

Ova tvrdnja nije točna.

Prema popularnoj teoriji, tijelo za probavu određenih namirnica troši jednako ili više energije nego što ih njihovim unosom dobiva.

No dr. Emma Davies za BBC Science Focus objasnila je da za takvu tvrdnju nema znanstvenih dokaza. Čak i namirnice s vrlo malo kalorija tijelu daju više energije nego što je potrebno za njihovu probavu.

Krastavci su ipak zdrav izbor za međuobrok. Prema BBC Good Foodu, porcija od 50 grama sadrži samo 15 kalorija. Bogati su antioksidansima, mogu pomoći u regulaciji šećera u krvi, a zbog visokog udjela vode pridonose hidrataciji.

Boje li se mačke krastavaca?

Moguće je, ali za tu tvrdnju nema dovoljno dokaza.

Na društvenim mrežama popularne su snimke mačaka koje prestrašeno poskoče kada iza sebe ugledaju krastavac.

Međutim, stručnjakinja za ponašanje mačaka Pamela Perry sa Sveučilišta Cornell smatra da ih zapravo iznenadi predmet koji se neočekivano pojavio iza njih.

Nema ni dokaza da mačke krastavce zamjenjuju sa zmijama. Perry ističe da mačke nemaju urođen strah od zmija te da ih mnoge čak love.

Reakcija, objašnjava, ovisi o karakteru pojedine mačke. Zato ne preporučuje isprobavanje ovog trika jer nepotrebno izaziva stres kod životinja.

Da sve mačke ne reagiraju jednako, pokazuje i snimka objavljena na Scientific Americanu, na kojoj mačka potpuno ignorira krastavac, celer i krumpir postavljene ispred nje.

Stručnjaci zaključuju da zasad nema dovoljno dokaza da se mačke općenito boje krastavaca.