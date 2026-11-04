Tulsi Narayan, izvršna potpredsjednica za komercijalno poslovanje i nove platne tokove za Europu u Mastercardu, izjavila je: „Svako malo poduzeće počinje snom. Današnjim malim poduzećima ne nedostaje ambicije, no mnoga nemaju vremena ni resursa za snalaženje u sve složenijem kibernetičkom okruženju. Naše istraživanje Dreamonomics ukazuje na jasan raskorak između osviještenosti i djelovanja. Platforma Mastercard SME Academy: Cybersecurity osmišljena je kako bi pomogla premostiti taj raskorak praktičnim i pristupačnim učenjem koje vlasnicima poduzeća pruža znanje i samopouzdanje potrebno za zaštitu od rizika, kako bi svoje snove mogli slijediti s povjerenjem i sigurnošću.”