Sigurnost poslovanja
Mastercard pokreće besplatnu platformu koja će malim poduzećima pomoći u zaštiti od kibernetičkih prijetnji
Mastercard pokreće besplatnu platformu za kibernetičku sigurnost kako bi pomogao malim poduzećima u Europi da se sigurnije nose s kibernetičkim prijetnjama
Mastercard je najavio pokretanje besplatne digitalne platforme za učenje Mastercard SME Academy: Cybersecurity osmišljene kako bi pomogla malim poduzećima u Europi da sigurnije pristupe kibernetičkoj zaštiti i poduzmu praktične korake za zaštitu od uobičajenih kibernetičkih prijetnji.
Platforma je pokrenuta u trenutku kada Mastercardovo istraživanje Dreamonomics ukazuje na znatan raskorak između osviještenosti i djelovanja u području kibernetičke sigurnosti među malim poduzećima u Europi.
- Mastercard SME Academy: Cybersecurity nova je besplatna digitalna platforma za učenje koja pruža praktičnu edukaciju o kibernetičkoj sigurnosti prilagođenu vlasnicima malih i srednjih poduzeća.
- Mastercardovo istraživanje Dreamonomics pokazuje da gotovo dvije trećine europskih malih i srednjih poduzeća daje prednost kibernetičkoj zaštiti, no tek trećina trenutačno upotrebljava alate za kibernetičku sigurnost.
Iako gotovo dvije trećine (64 %) malih i srednjih poduzeća na europskim tržištima obuhvaćenima istraživanjem navodi da im je zaštita poslovanja od kibernetičkih prijetnji visoko na listi prioriteta, samo 37 posto upotrebljava alate za kibernetičku sigurnost, poput antivirusnih programa i vatrozida.
Mastercard SME Academy: Cybersecurity
Vlasnici malih poduzeća često istodobno obavljaju više uloga i odgovornosti, zbog čega im ostaje malo vremena za stjecanje stručnih znanja u područjima poput kibernetičke sigurnosti.
Uzimajući u obzir te okolnosti, Mastercard SME Academy: Cybersecurity nudi kratke, interaktivne module za učenje koji vlasnicima malih poduzeća pomažu bolje razumjeti uobičajene kibernetičke prijetnje i poduzeti jednostavne korake za jačanje zaštite.
Platforma je u početku dostupna u Irskoj, Italiji, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, a tijekom 2027. njezina će se dostupnost proširiti diljem Europe. Dio je Mastercardove obveze da do 2030. omogući besplatnu edukaciju o kibernetičkoj sigurnosti za 10 milijuna europskih malih i srednjih poduzeća.
Platforma im pruža praktične odgovore na česta pitanja o kibernetičkoj sigurnosti te je osmišljena kako bi vlasnicima poduzeća pomogla donositi informiranije odluke i poduzimati korake za zaštitu podataka, računa i uređaja.
Edukacija obuhvaća prepoznavanje phishinga i razumijevanje načina na koje dolazi do povrede podataka; jačanje lozinki i upotrebu višefaktorske autentifikacije; upravljanje pristupom zaposlenika i trećih strana; provjeru poveznica, preuzimanja i privitaka; zaštitu poslovnih uređaja te prepoznavanje zlonamjernog softvera i postupanje u slučaju zaraze; smanjenje rizika od krađe identiteta i lažnog predstavljanja te zaštitu ključnih poslovnih računa.
Tulsi Narayan, izvršna potpredsjednica za komercijalno poslovanje i nove platne tokove za Europu u Mastercardu, izjavila je: „Svako malo poduzeće počinje snom. Današnjim malim poduzećima ne nedostaje ambicije, no mnoga nemaju vremena ni resursa za snalaženje u sve složenijem kibernetičkom okruženju. Naše istraživanje Dreamonomics ukazuje na jasan raskorak između osviještenosti i djelovanja. Platforma Mastercard SME Academy: Cybersecurity osmišljena je kako bi pomogla premostiti taj raskorak praktičnim i pristupačnim učenjem koje vlasnicima poduzeća pruža znanje i samopouzdanje potrebno za zaštitu od rizika, kako bi svoje snove mogli slijediti s povjerenjem i sigurnošću.”
Dreamonomics: Rast utemeljen na otpornosti i kontroli
Rezultati Mastercardova istraživanja Dreamonomics također pokazuju kako mala i srednja poduzeća diljem Europe preispituju svoj pristup rastu.
U Francuskoj, Nizozemskoj, Rumunjskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu gotovo sedam od deset takvih poduzeća (69 %) daje prednost predvidljivosti i stabilnosti pred brzim rastom koji uključuje preuzimanje rizika i suočavanje s neizvjesnošću. Mnogi (67 %) uspjeh definiraju i kroz izgradnju poslovanja koje pridonosi njihovoj osobnoj dobrobiti.
Vlasnici malih poduzeća sve veću vrijednost pridaju i postojećim kupcima. Više od šest od deset (66 %) radije bi gradilo dublje odnose s postojećim kupcima nego nastojalo dosegnuti što širu publiku, što upućuje na ulogu lojalnosti i povjerenja u ostvarivanju održivog rasta.
Kako poduzeća uvode sve više digitalnih alata i mogućnosti plaćanja, poduzetnici sve više traže jednostavnija i povezanija rješenja. Sedam od deset poduzeća navodi da su integrirani poslovni alati ključni, a mnogi traže i bolji uvid u financijske rezultate i poslovanje.
Mastercard diljem Europe pruža infrastrukturu koja pomaže potaknuti rast malih poduzeća, zaštititi ih od rizika i podržati njihova plaćanja. Uvidima, alatima i inicijativama osmišljenima za jačanje otpornosti, sigurnije korištenje digitalnih rješenja i potporu održivom rastu pomaže im u snalaženju u digitalnom gospodarstvu.
Više uvida iz izvješća Dreamonomics dostupno je na: www.mastercard.com/us/en/news-and-trends/featured-topic/small-business-featured-topic.html
Za više informacija i pristup platformi Mastercard SME Academy: Cybersecurity posjetite: www.mysmeacademy.com
Metodologija izvješća Dreamonomics
Prvo izdanje izvješća Dreamonomics temelji se na globalnom istraživanju koje je agencija Hypothesis provela za Mastercard među više od 6.000 malih i srednjih poduzeća na 18 tržišta, uključujući više od 1.000 ispitanika u Francuskoj, Nizozemskoj, Rumunjskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.
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