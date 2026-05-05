Tko mora izbjegavati krastavce? Liječnici upozoravaju za koga mogu biti opasni

Krastavci su izuzetno zdrava i hidratantna namirnica (sastoje se od 96% vode), bogata vitaminima K, C, A, magnezijem i kalijem. Ipak, zbog određenih spojeva, nisu preporučljivi za svakoga u velikim količinama.
Tko treba biti na oprezu?
Osobe s osjetljivim želucem i gastrointestinalnim tegobama moraju pripaziti s količinom jer krastavac može povećati kiselost želuca i izazvati nadutost ili nelagodu, osobito kod ljudi s kroničnim bolestima probave.
Također, na oprezu moraju biti i dijabetičari jer sjemenke krastavca mogu sniziti razinu šećera u krvi, što u kombinaciji s lijekovima može dovesti do rizika od hipoglikemije.
Prema liječnicima, krastavce bi trebali izbjegavati svi koji imaju zakazanu operaciju.
„Sjeme krastavca može sniziti nivo šećera u krvi, a to može ometati kontrolu šećera u krvi tijekom i nakon operacije", kažu liječnici.
Kod zdravih osoba pretjerano konzumiranje krastavaca može izazvati nadutost pa valja pripaziti na količinu.
