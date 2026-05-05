Oglas

pazite na količinu

Tko mora izbjegavati krastavce? Liječnici upozoravaju za koga mogu biti opasni

author
N1 Info
|
05. svi. 2026. 07:07
krastavci, krastavac PIXABAY
Pixabay

Krastavci su izuzetno zdrava i hidratantna namirnica (sastoje se od 96% vode), bogata vitaminima K, C, A, magnezijem i kalijem. Ipak, zbog određenih spojeva, nisu preporučljivi za svakoga u velikim količinama.

Oglas

Tko treba biti na oprezu?

Osobe s osjetljivim želucem i gastrointestinalnim tegobama moraju pripaziti s količinom jer krastavac može povećati kiselost želuca i izazvati nadutost ili nelagodu, osobito kod ljudi s kroničnim bolestima probave.

Također, na oprezu moraju biti i dijabetičari jer sjemenke krastavca mogu sniziti razinu šećera u krvi, što u kombinaciji s lijekovima može dovesti do rizika od hipoglikemije.

Prema liječnicima, krastavce bi trebali izbjegavati svi koji imaju zakazanu operaciju.

„Sjeme krastavca može sniziti nivo šećera u krvi, a to može ometati kontrolu šećera u krvi tijekom i nakon operacije", kažu liječnici.

Kod zdravih osoba pretjerano konzumiranje krastavaca može izazvati nadutost pa valja pripaziti na količinu.

Teme
dijabetes krastavac operacija probavne tegobe razina šećera u krvi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ