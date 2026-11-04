VELIKA HUMANITARKA
Zelenski odlikovao Melaniju Trump ukrajinskim Redom kneginje Olge, evo kako ga je zaslužila
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odlikovao je 4. studenoga američku prvu damu Melaniju Trump Redom kneginje Olge prvog stupnja za njezin humanitarni rad u Ukrajini, navodi se u predsjedničkom dekretu.
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U dekretu se Melaniji Trump odaje priznanje za "značajan osobni doprinos humanitarnoj pomoći Ukrajini", kao i za aktivno zagovaranje ljudskih prava te dobrotvorni rad usmjeren na pomoć ljudima pogođenima ruskim ratom i povratak otete ukrajinske djece, javlja Kyiv Independent.
Odlikovanje dolazi nekoliko dana nakon što je gotovo 800 ljudi evakuirano iz Oleškija, grada pod ruskom okupacijom, u humanitarnoj operaciji u čijem je dogovaranju, zajedno s drugim sudionicima, pomogla i Melania Trump.
Koje je još strance Zelenski odlikovao?
Red kneginje Olge ukrajinsko je državno odlikovanje koje se dodjeljuje ženama za izniman osobni doprinos državnoj službi, znanosti, obrazovanju, kulturi i dobrotvornom radu.
Među dosadašnjim dobitnicama nalaze se istaknute ukrajinske i međunarodne javne osobe, uključujući bivšu predsjednicu američkog Zastupničkog doma i sadašnju zastupnicu Nancy Pelosi te visoku predstavnicu Europske unije za vanjske poslove Kaju Kallas.
⚡️ Zelensky awards Melania Trump Ukraine’s Order of Princess Olga for humanitarian work.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 4, 2026
The decree credited Melania Trump with a “significant personal contribution to humanitarian support for Ukraine.”https://t.co/O6VpV8myKd
Melania Trump podupirala je humanitarne napore povezane s ruskim ratom protiv Ukrajine te djelovala kao diplomatska posrednica u nastojanjima da se osigura povratak ukrajinske djece koju je otela Rusija.
Nakon što je u kolovozu 2025. ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu poslala osobno pismo, uspostavila je otvoren komunikacijski kanal za pregovore o povratku djece.
Zelenski je ranije, dekretom od 26. kolovoza, američkom milijarderu i izvršnom direktoru SpaceX-a Elonu Musku dodijelio ukrajinski Red slobode. Nekoliko mjeseci poslije Musk je ograničio pristup Ukrajine satelitskom internetskom sustavu Starlink.
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