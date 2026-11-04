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VELIKA HUMANITARKA

Zelenski odlikovao Melaniju Trump ukrajinskim Redom kneginje Olge, evo kako ga je zaslužila

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N1 Info
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04. stu. 2026. 12:12
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AFP
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odlikovao je 4. studenoga američku prvu damu Melaniju Trump Redom kneginje Olge prvog stupnja za njezin humanitarni rad u Ukrajini, navodi se u predsjedničkom dekretu.

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U dekretu se Melaniji Trump odaje priznanje za "značajan osobni doprinos humanitarnoj pomoći Ukrajini", kao i za aktivno zagovaranje ljudskih prava te dobrotvorni rad usmjeren na pomoć ljudima pogođenima ruskim ratom i povratak otete ukrajinske djece, javlja Kyiv Independent.

Odlikovanje dolazi nekoliko dana nakon što je gotovo 800 ljudi evakuirano iz Oleškija, grada pod ruskom okupacijom, u humanitarnoj operaciji u čijem je dogovaranju, zajedno s drugim sudionicima, pomogla i Melania Trump.

Koje je još strance Zelenski odlikovao?

Red kneginje Olge ukrajinsko je državno odlikovanje koje se dodjeljuje ženama za izniman osobni doprinos državnoj službi, znanosti, obrazovanju, kulturi i dobrotvornom radu.

Među dosadašnjim dobitnicama nalaze se istaknute ukrajinske i međunarodne javne osobe, uključujući bivšu predsjednicu američkog Zastupničkog doma i sadašnju zastupnicu Nancy Pelosi te visoku predstavnicu Europske unije za vanjske poslove Kaju Kallas.

Melania Trump podupirala je humanitarne napore povezane s ruskim ratom protiv Ukrajine te djelovala kao diplomatska posrednica u nastojanjima da se osigura povratak ukrajinske djece koju je otela Rusija.

Nakon što je u kolovozu 2025. ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu poslala osobno pismo, uspostavila je otvoren komunikacijski kanal za pregovore o povratku djece.

Zelenski je ranije, dekretom od 26. kolovoza, američkom milijarderu i izvršnom direktoru SpaceX-a Elonu Musku dodijelio ukrajinski Red slobode. Nekoliko mjeseci poslije Musk je ograničio pristup Ukrajine satelitskom internetskom sustavu Starlink.

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Teme
melania trump oleški rat u ukrajini rusija sad ukrajina volodimir zelenski

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