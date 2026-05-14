Kada bol u trbuhu zahtijeva hitnu medicinsku pomoć

Bol u trbuhu jedan je od najčešćih razloga posjeta liječniku, ali stručnjaci upozoravaju da određene vrste boli nikako nisu normalne.
Prema klinici Mayo, specifična, ponavljajuća ili iznenadna bol u trbuhu može ukazivati na ozbiljniji zdravstveni problem koji često počinje tiho i nezapaženo. Harvard Health dodaje da ljudi često pripisuju bol u trbuhu stresu, hrani ili nadutosti, ali to može biti rani znak bolesti koja zahtijeva brzo liječenje.
Prema klinici Cleveland, bol u trbuhu koja se uvijek javlja na istom mjestu, traje tjednima ili se postupno pogoršava jedan je od najvažnijih znakova upozorenja da se u tijelu događa nešto ozbiljno, piše Klix.ba.
Liječnici naglašavaju bol koja se javlja iznenada i snažno, oštra je ili peče, širi se u leđa ili rame, prati je mučnina, gubitak apetita ili umor te se pogoršava nakon jela.
Najčešći ozbiljni uzroci koji počinju nevinom boli
Upala žučnog mjehura
Klinika Mayo navodi da se bol obično javlja u gornjem desnom dijelu trbuha, često nakon masnog obroka. Bol se može širiti u leđa ili rame.
Upala slijepog crijeva
Harvard Health opisuje bol koja počinje oko pupka, a zatim se širi na donji desni dio trbuha kao hitno stanje.
Problemi s gušteračom
Prema Cleveland Clinic, bol je često jaka, stalna i širi se u leđa. Često je popraćena mučninom.
Čir na želucu ili dvanaestercu
Medicinski centar Johns Hopkins kaže da se radi o osjećaju peckanja u gornjem dijelu trbuha koji se može poboljšati ili pogoršati nakon jela.
Upalna bolest crijeva
Harvard Health upozorava da je bol kronična, često popraćena proljevom, gubitkom težine i umorom.
