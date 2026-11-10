Harry se u govoru nije izravno osvrnuo na optužbe protiv Thomasa Marklea starijeg, nego je govorio o zaštiti djece na internetu i naglasio važnost prevencije. Istaknuo je da bi se djeca trebala osjećati sigurno bez obzira na to nalaze li se u učionici ili na igralištu, u svakom trenutku i na svakom mjestu.