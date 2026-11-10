posjet Bruxellesu
Meghan u javnosti prvi puta od uhićenja oca, evo zašto je odustala od zajedničkog govora s Harryem u EP-u
Princ Harry održao je govor u Europskom parlamentu, dok se Meghan prvi put pojavila u javnosti otkako je njezin otac optužen za posjedovanje materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece.
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Vojvoda od Sussexa poručio je da djeca „zaslužuju osjećati se sigurno gdje god se nalazila”, dok se vojvotkinja od Sussexa prvi put pojavila u javnosti nakon uhićenja svojeg oca zbog posjedovanja materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, piše portal Irish News.
Harry je u Europskom parlamentu u Bruxellesu održao samostalni govor nakon što je Meghan odustala od planiranog zajedničkog nastupa jer se nije osjećala „dovoljno emocionalno snažnom”.
Bio je to prvi put da se Meghan Markle pojavila u javnosti otkako su prošlog mjeseca u javnost dospjele optužbe protiv njezina oca Thomasa Marklea starijeg, koji se u petak pojavio pred sudom zbog optužbi za posjedovanje materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece.
Vojvotkinja je pri dolasku u zgradu Paul-Henri Spaak čvrsto držala Harryja za ruku, ignorirajući povike novinara koji su je pitali: „Meghan, kako se osjećate? Kako se nosite sa svime?”
Nakon suprugova govora Meghan je položila ruku na Harryjevu nadlakticu.
„Ovdje nisam kao stručnjak ili političar, nego kao otac”
Harry je zastupnicima Europskog parlamenta rekao da on i Meghan pružaju podršku roditeljima koji su izgubili djecu zbog štetnih iskustava na internetu.
„Ovdje nisam kao stručnjak ili političar. Ovdje sam kao otac. Moja supruga kao majka”, rekao je.
„I zajedno smo ovdje kao par koji stoji uz roditelje poput Sandre, Megan i Sewella – u New Yorku, Los Angelesu, Ženevi, a sada i Bruxellesu.”
„Roditelje koji nikada nisu mogli zamisliti da će imati razloga naći se u prostorijama poput ove.”
Harry se u govoru nije izravno osvrnuo na optužbe protiv Thomasa Marklea starijeg, nego je govorio o zaštiti djece na internetu i naglasio važnost prevencije. Istaknuo je da bi se djeca trebala osjećati sigurno bez obzira na to nalaze li se u učionici ili na igralištu, u svakom trenutku i na svakom mjestu.
„Sva djeca trebala bi moći istraživati internet i otkriti nešto prekrasno”
„Zašto sve odjednom postaje toliko komplicirano kada se zapitamo može li tehnologija zaštititi dijete?”, upitao je vojvoda.
„Ne tražim svijet bez tehnologije.”
„To nije moguće, to nije ono što mladi žele, a zasigurno nije ni ono što želim za vlastitu djecu.”
„Sva djeca trebala bi moći pristupiti internetu i otkriti nešto prekrasno. Prijatelja. Interes koji će prerasti u strast. Mjesto na kojem se osjećaju shvaćenima.”
„Zaslužuju osjećati se sigurno gdje god se nalazila. U učionici. Na igralištu. U svakom trenutku, bez obzira na to gdje se nalaze.”
Događaj je ujedno označio otvorenje putujuće umjetničke instalacije Lost Screen Memorial, posvećene sjećanju na djecu koja su preminula nakon što su bila izložena štetnim iskustvima na internetu.
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