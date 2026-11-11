Country Life
FOTO / Crtež princa Georgea objavljen u poznatom britanskom časopisu
Crtež vodomara koji je nacrtao princ George objavljen je u posebnom izdanju časopisa Country Life, koje je kao gostujući urednik priredio njegov otac, princ od Walesa.
Trinaestogodišnji princ George nacrtao je pticu kako sjedi na grani, a crtež je nastao ovog proljeća u obiteljskom domu, piše BBC.
Umjetnički rad objavljen je u sklopu posebnog izdanja časopisa na 300 stranica, u kojem je i princeza od Walesa dala intervju o svojem oporavku od raka. Otkrila je da su joj liječnici rekli kako će tijekom oporavka imati „dobrih i loših dana”.
Osim što čitateljima pruža uvid u obiteljski život, princ William iskoristio je časopis kako bi skrenuo pozornost na radne uvjete žena u oružanim snagama te predstavio svoju „fanatičnu” podršku nogometnom klubu Aston Villa.
Umjetnički talent u kraljevskoj obitelji
Čini se da princ George, koji navodno uživa u crtanju, slijedi stope članova svoje obitelji.
Njegov djed, kralj Charles III., strastveni je slikar. Njegova majka Catherine i stric, vojvoda od Sussexa, pohađali su nastavu likovne umjetnosti u sklopu britanskog srednjoškolskog obrazovanja. Catherine je također studirala povijest umjetnosti na sveučilištu.
Prošle godine Catherine, princ George te njegova sestra i brat, princeza Charlotte i princ Louis, nacrtali su jedni druge. Četiri portreta potom su objavljena na društvenim mrežama Kensingtonske palače.
Iz palače su tada poručili da su članovi kraljevske obitelji crteže izradili kao način međusobnog povezivanja, kako bi „proveli vrijeme promatrajući jedni druge i usredotočujući se jedni na druge” kroz kreativnu aktivnost.
Kate Middleton o oporavku od raka: „Bit će dobrih i loših dana”
U drugom dijelu posebnog izdanja Catherine, koja je prije dvije godine otkrila da se liječi od raka, govorila je o svojem oporavku.
U razgovoru s piscem Robertom Macfarlaneom, poznatim po djelima o prirodi, rekla je:
„U bolnici su mi rekli da moj oporavak neće biti linearan.”
„Bit će dobrih i loših dana i trebat će vremena.”
„Isto je i u prirodi. Ona nam pokazuje da su razdoblja odmora, promišljanja i obnove jednako važna kao i trenuci rasta.”
Princ William u časopisu govori i o šetnjama s obiteljskim psima Orlom i Ottom te o tome koliko njegova djeca vole boraviti na otvorenom i istraživati prirodu.
Otkrio je i da rado odlazi u pub te uživa u čaši jabukovače s ledom.
U časopisu se pojavljuje i trener Aston Ville Unai Emery, koji je uoči objave izdanja prinčevu podršku klubu opisao kao „fantastičnu”.
„Ako mu možemo donijeti dobre vijesti, dobre rezultate ili lijepe nogometne trenutke, ponosni smo na to”, rekao je u videoporuci.
Princ William pozvao na bolju zaštitu žena u vojsci
Još jedna važna tema ovotjednog posebnog izdanja časopisa Country Life nastojanja su princa Williama da se ženama u britanskim oružanim snagama osiguraju sigurniji radni uvjeti.
Princ od Walesa pozvao je na stvaranje vojne kulture koja će biti uključivija i pokazivati više poštovanja prema ženama, istaknuvši da je potrebno učiniti više kako bi se osiguralo da žene u vojsci budu poštovane i zaštićene od seksualnog uznemiravanja.
Njegov poziv dolazi nakon smrti 19-godišnje vojnikinje Jaysley Beck 2021. godine.
Mrtvozornik je utvrdio da je propust britanske vojske da poduzme odgovarajuće mjere pridonio njezinu samoubojstvu. Beck je bila izložena uznemiravanju svojeg nadređenog te seksualnom napadu drugog kolege.
Princ William nije prvi visokopozicionirani član kraljevske obitelji koji je preuzeo ulogu gostujućeg urednika časopisa Country Life.
Kralj Charles uređivao je posebna izdanja časopisa u nekoliko navrata, uključujući ona povodom svojeg 65. i 70. rođendana. Kraljica Camilla i princeza Anne također su ranije bile gostujuće urednice časopisa.
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