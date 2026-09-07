Podijeljena Srbija
Osuđeni ratni zločinac Mladić u Srbiji pokopan uz vojne počasti
Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u ponedjeljak u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici RS-a.
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Lijes s Mladićevim posmrtnim ostacima bio je izložen u lokalnoj crkvi od ponedjeljka ujutro do podneva, kada je započeo crkveni obred koji je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije i vladike SPC-a.
Porfirije je rekao da će Mladićevo ime ostati "utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela našeg naroda" koji ga vidi "kao zapovjednika koji je u tragičnom vremenu stajao na čelu vojske".
Dodao je da Mladićev život "nije moguće odvojiti od jednog strašnog vremena, užasnog rata, izgubljenih domova, života i grobova".
"Zato se, moleći se za dušu pokojnika, molimo i za sve one čiji su životi ugašeni", rekao je Porfirije i pomolio se da se Mladiću "Gospod oprosti svaki grijeh, voljni i nevoljni, znani i neznani".
U mimohodu su, prema izvješćima i snimkama beogradskih medija, viđeni brojni sadašnji i bivši dužnosnici Srbije i Republike Srpske, među ostalima srbijanski ministri pravosuđa Nenad Vujić, kulture Nikola Selaković, obrane Bratislav Gašić, lokalne uprave Darko Glišić, nekadašnji predsjednik RS-a Milorad Dodik, kao i veleposlanik Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u petak da zbog službenih obaveza i posjeta uzbekistanskog predsjednika neće biti na pogrebu, a u mimohodu je sudjelovao njegov sin Danilo.
Ispred Mladićevog lijesa, prekrivenog zastavama Srbije i Republike Srpske, na čelu pogrebne povorke od crkve do groblja, duge više od dva kilometra, bila je policijska pratnja, s sprovod je izravno prenosila provladina kabelska televizija Informer.
Lijes su do obiteljske grobnice, u kojoj je pokopana Mladićeva kćer Ana, dopratili pripadnici Vojske Srbije, a u pozdravnom govoru jedan od Mladićevih suboraca istaknuo da on "časno odlazi" tamo gdje će biti "nedostupan svojim neprijateljima".
Mladićev sin Darko rekao je da je njegov otac uvijek bio "borac i pobjednik" koji je "spasio svoj narod", a da su "napravili umjetne sudove kako bi od heroja napravili zločince".
Neprijatelji su te više puta ubijali, a vidi kako te te danas tvoj narod ispraća. Vi ste naša pobjeda i naša utjeha, naši svjedoci i naša snaga, rekao je Mladićev sin i zahvalio je nazočnima na "veličanstvenom ispraćaju".
Nakon počasnih vojnih plotuna i kraćeg crkvenog obreda, lijes je položen u obiteljsku grobnicu, u kojoj je 1994. pokopana njegova Mladićeva kći Ana.
Mladićeva smrt podijelila je srbijanski oporbeni korpus - dok su pojedini s desnog spektra nazočili crkvenom obredu i najavljivali da će sudjelovati na sprovodu, proeuropska i liberalna oporba smatrale su da su počasti Mladiću sramotne.
Ratko Mladić, ratni zapovjednik vojske bosanskih Srba tijekom sukoba 1990-ih, pravomoćno je osuđen za genocid u Srebrenici počinjen u srpnju 1995. godine, za progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata diljem Bosne i Hercegovine, snajpersko djelovanje, granatiranje i teroriziranje civila tijekom opsade Sarajeva, te za uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce kao odmazdu za NATO bombardiranja 1995. godine.
Osuđen je na doživotni zatvor, a umro je u zatvorskoj bolnici u Den Haagu 27. kolovoza u 85. godini.
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