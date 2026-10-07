izborni zakon u fokusu
Čović kreće u pregovore o vlasti, a jednu stvar označio je kao „prioritet svih prioriteta“
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović će u razgovorima s političkim partnerima o uspostavi vlasti koje je najavio za sljedeći tjedan inzistirati na izmjenama Izbornog zakona kako bi se spriječio izbor hrvatskih političkih predstavnika glasovima birača drugih naroda.
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Čović je izmjenu Izbornog zakona nazvao "prioritetom svih prioriteta", istaknuvši da se pitanje hrvatskog političkog predstavljanja mora riješiti prije sljedećeg izbornog ciklusa.
"To je prioritet svih prioriteta. Pravi partneri će to odmah staviti na stol”, rekao je Čović za RTV Herceg-Bosne iz Mostara. Dodao je kako već postoje prijedlozi izborne reforme u parlamentarnoj proceduri.
“Možemo ih završiti faktički odmah, a možemo drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima. Međutim, taj posao treba ostaviti iza nas. Ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno je promijeniti Izborni zakon", dodao je čelnik HDZ-a BiH.
Na ovim izborima za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, a prije toga u četiri navrata je dominantno glasovima Bošnjaka za hrvatskog člana državnog vrha biran Željko Komšić. Hrvatski političari godinama inzistiraju na izmjenama Izbornoga zakona kako bi se spriječila mogućnost da četiri puta brojniji Bošnjaci biraju hrvatske predstavnike u Predsjedništvu BiH i domovima naroda.
Na ovim izborima poraz je doživio Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte Željka Komšića koji je pak u izjavi za javnost rekao da je pokraden unatoč uvođenju novih izbornih tehnologija.
Čović smatra da se ne smije ući u neizvjesnost sljedećih izbora bez izmjena Izbornog zakona BiH. “To treba odmah riješiti", rekao je.
Najavio je da će već idućeg tjedna početi razgovori o uspostavi vlasti s predstavnicima stranaka koje su osvojile najviše glasova među Bošnjacima, Hrvatima i Srbima.
Uz izborno zakonodavstvo, Čović je kao prioritet nove vlasti naveo europski put BiH, ekonomske reforme i investicije.
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