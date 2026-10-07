Čović kreće u pregovore o vlasti, a jednu stvar označio je kao „prioritet svih prioriteta“

Na ovim izborima za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, a prije toga u četiri navrata je dominantno glasovima Bošnjaka za hrvatskog člana državnog vrha biran Željko Komšić. Hrvatski političari godinama inzistiraju na izmjenama Izbornoga zakona kako bi se spriječila mogućnost da četiri puta brojniji Bošnjaci biraju hrvatske predstavnike u Predsjedništvu BiH i domovima naroda.